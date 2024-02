Tänään salille? Tutkimus havaitsi yllättävän treeniedun naisilla

Journal of the American College of Cardiolog y -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sukupuoli näyttäisi vaikuttavan treenin tuottamiin etuihin. Tutkimuksen mukaan naiset saavat liikkumisesta etuja vähemmällä huhkimisella kuin miehet.

Naisten riskit laskivat samalla treenillä enemmän

– On ironista, että liikkuminen on ilmaista, mutta työtähän se vaatii, Cheng sanoo.

"Liikkuminen on ilmaista, mutta työtähän se vaatii"

– Jos sanoisin potilaalle "hei, minulla on lääke, jonka voit ottaa päivittäin, se ei estä vain sydäntauteja, sydänkohtauksia, syöpää, muistinmenetystä ja dementiaa, vaan myös parantaa mielialaasi", suurin osa ihmisistä olisi hulluna siihen. Ja totuus on, että tämä lääke on olemassa. Se ei vain ole pilleri, se on "hikipääomaa", Freeman muotoilee.