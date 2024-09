Tutkimus: Läheisen menettäminen voi nopeuttaa biologista ikääntymistä

Surusta johtuva stressi voi nopeuttaa biologista ikääntymisprosessia, kertoo hiljattain Jama Network Open -lehdessä julkaistu amerikkalaistutkimus The Guardianin mukaan.

He lisäävät kuitenkin, että neuvonta ja tehokas sosiaalinen voisivat auttaa kuolemantapauksen jälkeisessä tilanteessa.

Näin kommentoi tutkija

Amerikkalaisen Columbian yliopiston epidemiologian professori Allison Aiello kertoi The Guardianille, että läheisen menettäminen on merkittävä stressitekijä ja elämätapahtuma, joka on yhteydessä huonommissa kantimissa olevaan mielenterveyteen, kognitiivisiin häiriöihin, sydän- ja aineenvaihduntaongelmiin sekä varhaisempaan kuolemaan.