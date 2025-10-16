Elämäntapamuutoksilla voi ehkäistä muistisairauksia, kertoo tuore amerikkalaistutkimus. Lisäksi havaittiin, että ohjatun elämäntapaintervention ryhmän osallistujat osoittivat suurempaa parannusta yleisessä kognitiossa verrattuna itseohjautuvaan ryhmään.
Amerikkalaisen Alzheimer's Association -yhdistyksen johtama US Pointer -tutkimus osoittaa, että elämäntapaohjelma parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja. Tutkimustuloksista kerrotaan Kalifornian yliopiston tiedotteessa.
Tutkimuksessa noin 2 000 vapaaehtoista iäkästä henkilöä, joilla oli suurentunut riski sairastua dementiaan, otettiin seurantaan kahdeksi vuodeksi.
Tuloksista kerrottiin heinäkuussa kansainvälisessä Alzheimer-konferenssissa Kanadan Torontossa. Ne julkaistiin myös Journal of the American Medical Association (JAMA) -lehdessä.
Vertailussa kaksi elämäntapainterventiota
Tutkimuksessa arvioitiin kahta elämäntapainterventiota: toinen oli ohjattu, toinen itseohjautuva.
Molemmat keskittyivät liikuntaan, ravitsemukseen, kognitiivisiin haasteisiin ja sosiaalisen kanssakäymisen sekä sydänterveyden seurantaan.
Interventiot erosivat toisistaan intensiteetin, rakenteen, vastuullisuuden ja tarjotun tuen osalta.
Molemmat tepsivät, toinen paremmin
Molemmat ohjelmat paransivat osallistujien kognitiivista toimintoja.
Ohjatun intervention ryhmässä saatiin merkittävämpiä parannuksia kuin itseohjautuvassa. Ohjattu interventio näytti suojaavan kognitiota normaalilta ikääntymiseen liittyvältä heikentymiseltä jopa kahden vuoden ajan
Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että monipuoliset ja saavutettavat elämäntapamuutokset voivat suojata aivoterveyttä.
Joko ohjausta tai ei
Ohjatussa interventiossa osallistuttiin kahden vuoden aikana yhteensä 38 ohjattuun vertaisryhmätapaamiseen. Osallistujat saivat käyttöönsä ennalta määritellyn toimintasuunnitelman, jossa oli mitattavissa olevat tavoitteet seuraaville osa-alueille:
- Aerobinen, lihaskuntoa kehittävä ja venyttävä liikunta
- MIND-ruokavalion noudattaminen, joka yhdistää Välimeren ruokavalion DASH-ruokavalion suolarajoituksiin
- Kognitiivinen haastaminen harjoitusten sekä muiden älyllisten ja sosiaalisten aktiviteettien avulla
- Terveysmittareiden säännöllinen seuranta ja tavoitteiden asettaminen yhdessä tutkimuslääkärin kanssa
Itseohjautuvassa elämäntapainterventiossa osallistujat osallistuivat kuuteen vertaisryhmätapaamiseen, joiden tarkoituksena oli kannustaa heitä tekemään itselleen sopivia elämäntapamuutoksia omien tarpeidensa ja aikataulujensa mukaan. Tutkimushenkilökunta tarjosi yleistä kannustusta, mutta ei ohjannut tavoitteellisesti.
Tiedotteessa kerrotaan, että tulokset ovat alustavia. Kaikki data käydään vielä läpi, jotta saadaan kattavampi käsitys asioista.
Lähde: UC Davis Health