Voiko biologista ikäänsä nuorentaa? "Tietyissä rajoissa" mahdollista – kiinnitä huomio näihin

Kelloa ei voi pysäyttää, mutta biologista ikäänsä voi kyllä nuorentaa, kertoo dosentti ja yliopistotutkija Juulia Jylhävä Tampereen yliopistolta. Aihetta on tutkittu sekä koe-eläimillä että ihmisillä.

– Siitä on useampikin tutkimus, esimerkiksi ruokavaliomuutoksia, kalorirajoitedieettejä, joilla on saatu jonkin verran käännettyä kelloa taaksepäin, Jylhävä sanoo.

Ikää voi nuorentaa "tietyissä rajoissa"

Terveelliset elämäntavat auttavat myös biologisen iän hallitsemisessa. Tuoreiden tutkimusten mukaan tärkeää on myös stressin välttäminen.

– Jos on pitkäaikainen, intensiivinen, korkea stressi, se myös vanhentaa biologisesti. Siitä on jonkinlaisia viitteitä, ja meillä on oma tutkimus alkamassa asiasta, Jylhävä sanoo.