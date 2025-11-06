Hyvinvointialueen toiminnasta löydettiin useita moitteita, kun iäkästä henkilöä ei päästetty kotihoitoon.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi hyvinvointialueelle vakavan huomautuksen useista lainvastaisista menettelyistä ja laiminlyönneistä iäkkäiden puolisoiden kohtelussa ja palvelujen järjestämisessä.

Hyvinvointialuetta ei paljasteta henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi.

Muistisairas puoliso sijoitettiin hoivakotiin, jotta kantelija voisi pitää lomaa. Kantelijan mukaan puoliso ei saanut tarpeeksi liikuntaa, oli usein märissä vaipoissa ja häntä estettiin viemästä puolisoaan takaisin kotiin.

– Lukuisat virheet asioiden käsittelyssä johtivat siihen, että yli 50 vuotta naimisissa olleelle avioparille ei järjestetty heille lain mukaan kuuluvia kotiin annettavia palveluja ja kantelijaa estettiin toistuvasti poliisien avulla viemästä puolisoaan hoivakodista heidän omaan kotiinsa.

Huomautuksen sai myös palveluista vastaava johtaja puutteista kotihoidon järjestämisessä sekä sosiaalityöntekijä siitä, että hän oli jättänyt tekemättä ilmoituksen lainvastaisesta menettelystä asiakkaansa asiassa.

– Painotan, että ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joissa hyvinvointialueella ei ole tarjolla riittävästi palveluja, toteaa Sakslin.

Sakslinin mukaan jokainen viranhaltija ja julkista tehtävää suorittava työntekijä on vastuussa siitä, että haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat saavat heille lain mukaan kuuluvat palvelut.

– Jos hyvinvointialue ei noudata voimassa olevia oikeusnormeja tai asiakkaan perusoikeuksia rikotaan muutoin, tulee jokaisen omalla toiminnallaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että asiakas saa hänelle lain mukaan kuuluvat palvelut ja välttämättömän huolenpidon. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa virkavastuuseen, sanoo Sakslin.

Ihmisoikeudet turvattava

Sakslin muistuttaa, että asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi tulisi näissä tilanteissa tarvittaessa ilmoittaa puutteista tai laiminlyönneistä valvontaviranomaiselle tai tehdä asiasta kantelu.

Kantelija vaatii korvausta vapaudenriistosta. Lopulta kotihoito järjestyi ja puoliso kotiutui.

– Hyvinvointialueen tulee harkita, miten se hyvittää asiakkaalle ja kantelijalle heidän perusoikeuksiensa loukkaukset, sanoo apulaisoikeusasiamies.

Sakslin pyytää hyvinvointialuetta ilmoittamaan 12.12.2025 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.