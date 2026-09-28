Mies hakkasi naapurinsa tajuttomaksi ja raahasi tämän talviyöhön paleltumaan. Uhri säilyi hengissä vain sattuman ansiosta.

Väkivallanteko tapahtui Kauhavalla jouluaaton vastaisena yönä 2023.

Naapurukset olivat istuneet iltaa yhdessä musiikkia kuunnellen ja alkoholia juoden. Alkoholin lisäksi asunnossa asunut kolmekymppinen mies kertoi nauttineensa rauhoittavia lääkkeitä.

Äkisti hänen päässään pimeni ja hän hyökkäsi vieraansa kimppuun. Uhri kertoi, että väkivalta alkoi ilman minkäänlaista provosointia.

Uhri oli joutunut alkuvuodesta kerran aiemminkin naapurinsa aggression kohteeksi, kun tämä oli lyönyt hänen nenänsä kappaleiksi. Uhri sai tuolloin pirstaleisen murtuman nenäänsä.

Nyt hän menetti tajuntansa nopeasti ja oli autuaan tietämätön siitä, miten tapahtumat etenivät.

Uhrin seuraavat muistikuvat ovat sairaalasta, josta hän tuli tolkkuihin useamman vuorokauden kuluttua hädin tuskin hengissä.

Pihalla verinen mies

Nuoren miehen menetettyä tajuntansa kolmekymppinen mies jatkoi hänen pahoinpitelyään potkimalla ja hakkaamalla häntä metallipatukalla. Mies kohdisti lyöntinsä erityisesti uhrinsa päähän.

Raivottuaan tarpeekseen mies raahasi uhrinsa pihalle ja jätti sinne lojumaan.

Jouluaaton aamuna toinen naapuri näki sattumalta kuuden aikaan aamulla, että talon edessä makasi verinen mies. Uhrin päällä olivat vain alushousut ja pitkähihainen paita.

Pahoin hakattu nuorukainen oli ehtinyt maata pakkasessa useita tunteja ja hänen ydinlämpönsä oli laskenut 27 asteeseen.

Nuori mies kuljetettiin sairaalaan, jossa hän vietti tehohoidossa seuraavat neljä vuorokautta. Lähiomainen sai puhelun ensin poliisilta ja sitten lääkäriltä, joista kumpikaan ei osannut luvata, että vakavasta hypotermiasta kärsivä potilas säilyisi hengissä.

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