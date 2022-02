Tutkijat selvittivät, miksi naiset teeskentelevät orgasmin – "Kukaan ei voita"

Tuoreen tutkimuksen mukaan naiset teesekentelevät edelleen orgasmejaan. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että teeskentelyn syynä on "hauraiden" miesten suojeleminen, kertoo New York Post.

Social Psychological and Personality Science -julkaisun tammikuun numerossa esitelty tutkimus keräsi tietoja yli 600 naiselta, joista moni tunnusti teeskentelevänsä nautintonsa epävarman miehen vuoksi.

Näin tutkimus toteutettiin

Tutkimus koostui kolmesta osasta. Ensin tutkijat – joista kolme oli miehiä – pyysivät tietoja 283 naiselta. Naisia pyydettiin muun muassa arvioimaan kumppaniensa maskuliinisuutta. Selvisi, että mitä uhatumpana naiset itse pitivät kumppaninsa maskuliinisuutta, sitä ahdistuneempia he olivat. Tämä puolestaan madalsi heidän omaa seksuaalista nautintoaan ja hidasti orgasmia.

"Mahdoton standardi maskuliinisuudesta"

Aiemmat tulokset

Orgasmin teeskentelyyn johtavia syitä on tutkittu jonkin verran aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2019 Archives of Sexual Behavior -tiedelehdessä julkaistu tutkimus esitti, että naisen ideologialla on merkitystä. Tutkimuksen mukaan ne naiset, jotka kannattivat antifeministisiä arvoja, olivat elämänsä aikana teeskennelleet orgasmeja huomattavasti useammin kuin feministisiä arvoja kannattavat naiset.