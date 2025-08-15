Toistakymmentä poroa kuoli hellejakson päätteeksi Iissä

Pohjois-Pohjanmaalla Iissä on kuollut toistakymmentä poroa heinäkuun hellejakson lopulla. Asiasta kertoo valtionyhtiö Neova STT:lle.
Neova selvittää porojen kuolinsyytä yhdessä Oijärven paliskunnan kanssa.
Puutiosuon alueelta otetuissa vesinäytteissä on ilmennyt poikkeuksellisen korkeita suolistobakteeripitoisuuksia.
Lisäksi yksi poronruho on toimitettu jatkotutkimuksiin Ruokavirastoon. Ruokaviraston alustavan tutkimuksen mukaan kuolinsyynä on ollut bakteeri tai myrkytys.
Neova kertoo, että heinäkuun hellejakso oli poroille raskas.