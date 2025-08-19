Espanjan pätsihelle vaikutti yli 1 100 ihmisen kuolemaan

Ihmiset kerääntyivät ulos istumaan talojensa eteen viilentyäkseen helleaallon aikana Arriatessa 4. elokuuta 2025.
Julkaistu 19.08.2025 18:16

MTV UUTISET – STT

Espanjassa kuluvan kuun alkupuolelta maanantaihin saakka jatkunut helleaalto on maan terveysviranomaisten mukaan vaikuttanut yli 1 100 ihmisen kuolemaan.

Viranomaiset vertailivat Espanjan kuolleisuutta seuraavan järjestelmän (MoMo) tietoja maan ilmatieteen laitoksen (Aemet) dataan sekä historiallisiin trendeihin selvittääkseen syitä kuolleisuuden nousuun.

Vaikka MoMon tiedoista ei voi vetää suoraa syy-yhteyttä kuolemiin, se tarjoaa luotettavimman arvion niiden kuolemantapausten määrästä, joissa helle on ollut keskeisenä tekijänä.

Yhteensä 16 päivää jatkuneen pätsihelteen aikana lämpötilat nousivat monin paikoin Espanjassa toistuvasti 40 asteen tuntumaan. Tiistaina sää Espanjassa viileni ja ilman kosteus nousi.

Kova kuumuus on tuonut mukanaan myös runsaasti maastopaloja. Sään viileneminen auttoi palomiehiä, jotka yrittivät sammuttaa muun muassa Espanjan länsiosassa jo yli 100 000 hehtaaria maastoa polttanutta paloa.

Kuluvan vuoden maastopalokausi on ollut tuhoisin Espanjassa sen jälkeen kun tilastoja alettiin pitää vuonna 2006.

Lisää aiheesta:

