Ennätykselliset maastopalot tuhoavat Espanjaa – suomalaiset lensivät apuun

4:08imgKatso videolta pelastajien lähtötunnelmat Espanjaan.
Julkaistu 20.08.2025 05:15
Toimittajan kuva
Janne Ahjopalo

janne.ahjopalo@mtv.fi

Espanjaan matkustaneilla suomalaispelastajilla riittää työsarkaa, sillä puoli miljoonaa jalkapallokentällistä maata on tuhoutunut paloissa. Kuolonuhreiltakaan ei ole vältytty.

Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähti keskiviikkona kaksi tärkeää lentoa Espanjaan. Maahan matkusti yhteensä 26 suomalaista pelastajaa taltuttamaan helteiden aiheuttamia rajuja maastopaloja espanjalaisviranomaisten kanssa yhteistyössä. 

– Espanjassa on historiallisen huono tilanne. Maastopaloja on normaaliin verrattuna puolet enemmän, kertoo MTV Uutisille maastopalomuodostelman varajohtaja Tommi Martikainen.

Espanjassa maastopalon sammuttaminen on Suomea vaikeampaa.

– Sammuttaminen on hankalaa, koska maastopalot etenevät todella nopeasti. Eukalyptus-puissa tuli etenee nopeasti latvapalona, kertoo sopimuspelastaja Kari Sallanne 

Haasteensa tuo myös maaperä, joka on kovempaa kuin Suomessa. 

– Kivistä ja vuoristoista, kuvailee pelastaja Kari Riiali.

Suomalaispelastajilla on kokemusta maastopalojen sammuttamisesta muun muassa Portugalissa ja Kreikassa.

Lue myös: Ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia perhoslajeja

Puoli miljoonaa jalkapallokentällistä maata tuhoutunut

Espanjaa riivanneissa rajuissa maastopaloissa on jo palanut ennätyksellisen suuri maa-alue. Edelleen roihuavat palot ovat tuhonneet tänä vuonna 3 430 neliökilometrin maa-alan, mikä vastaa puolta miljoonaa jalkapallokentällistä. 

Tänä kesänä maastopalot ovat roihunneet Espanjan länsi- ja luoteisosissa. Useita ihmisiä on kuollut.

Maastopaloja pahentanut helleaalto itsessään on aiheuttanut maassa jo yli 1100 kuolemantapausta, sanovat Espanjan terveysviranomaiset.

Espanja on pyytänyt apua maastopaloihinsa EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Suomi lähettää pelastajat Espanjaan sisäministeriön päätöksellä. Pelastajat on koottu viidestä pelastuslaitoksesta Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. 

Näillä näkymin suomalaisten sammutuskeikka Espanjaan kestää viikon.

Katso ylhäältä videolta pelastajien lähtötunnelmat Espanjaan.

Lisää aiheesta:

Espanja pyytää apua roihuvien maastopalojen hillintään – jo viisi kuolluttaSuomi lähettää pelastajia torjumaan maastopaloja PortugalissaKreikan maastopalot hirvittävät kokenutta palomestaria – "Pahalta näyttää"Chilen maastopaloissa kuollut jo yli 20 ihmistä – maassa yhä noin 230 aktiivista tulipaloaRyhmä suomalaisia palomiehiä matkustaa tänään roihuavaan Kreikkaan: "Siellä on erittäin vaarallista"Suomesta lähtee kymmeniä palopelastajia sammuttamaan Kreikan maastopaloja
MaastopalotEspanjaIlmastonmuutosHelleKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Maastopalot