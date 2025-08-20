Ennätykselliset maastopalot tuhoavat Espanjaa – suomalaiset lensivät apuun

Espanjaan matkustaneilla suomalaispelastajilla riittää työsarkaa, sillä puoli miljoonaa jalkapallokentällistä maata on tuhoutunut paloissa. Kuolonuhreiltakaan ei ole vältytty.
Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähti keskiviikkona kaksi tärkeää lentoa Espanjaan. Maahan matkusti yhteensä 26 suomalaista pelastajaa taltuttamaan helteiden aiheuttamia rajuja maastopaloja espanjalaisviranomaisten kanssa yhteistyössä.
– Espanjassa on historiallisen huono tilanne. Maastopaloja on normaaliin verrattuna puolet enemmän, kertoo MTV Uutisille maastopalomuodostelman varajohtaja Tommi Martikainen.
Espanjassa maastopalon sammuttaminen on Suomea vaikeampaa.
– Sammuttaminen on hankalaa, koska maastopalot etenevät todella nopeasti. Eukalyptus-puissa tuli etenee nopeasti latvapalona, kertoo sopimuspelastaja Kari Sallanne.
Haasteensa tuo myös maaperä, joka on kovempaa kuin Suomessa.
– Kivistä ja vuoristoista, kuvailee pelastaja Kari Riiali.
Suomalaispelastajilla on kokemusta maastopalojen sammuttamisesta muun muassa Portugalissa ja Kreikassa.
Lue myös: Ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia perhoslajeja
Puoli miljoonaa jalkapallokentällistä maata tuhoutunut
Espanjaa riivanneissa rajuissa maastopaloissa on jo palanut ennätyksellisen suuri maa-alue. Edelleen roihuavat palot ovat tuhonneet tänä vuonna 3 430 neliökilometrin maa-alan, mikä vastaa puolta miljoonaa jalkapallokentällistä.
Tänä kesänä maastopalot ovat roihunneet Espanjan länsi- ja luoteisosissa. Useita ihmisiä on kuollut.
Maastopaloja pahentanut helleaalto itsessään on aiheuttanut maassa jo yli 1100 kuolemantapausta, sanovat Espanjan terveysviranomaiset.
Espanja on pyytänyt apua maastopaloihinsa EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Suomi lähettää pelastajat Espanjaan sisäministeriön päätöksellä. Pelastajat on koottu viidestä pelastuslaitoksesta Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta.
Näillä näkymin suomalaisten sammutuskeikka Espanjaan kestää viikon.