Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tutkivansa Iisalmessa junavaunuihin kohdistunutta vahingontekoa ja pyytää havaintoja.
Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Iisalmessa junavaunuihin kohdistunutta vahingontekoa ja pyytää mahdollisia havaintoja tapahtuneesta.
Rikoksen epäillään tapahtuneen Iisalmen juna-aseman ratapiha-alueella keskiviikon ja torstain 23.-24.9.2026 välisenä aikana.
Poliisin mukaan junavaunuja on vahingoitettu sotkemalla vaunuja usealla erivärisellä ja isokokoisella maalauksella.
Havaintoja tai tietoja tapahtumasta voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.