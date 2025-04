Miksi temutamme krääsää? Asiantuntija listaa syyt

Temun ongelmallisuus on tiedossa. Silti krääsäpaketteja tilataan runsaasti Suomeenkin. Mikä on "kiinakauppojen" suosion salaisuus, ja voiko niitä vastaan edes taistella?

Kiinalaisten verkkokauppojen suosio roihuaa Suomessakin. Halpatuotteistaan tunnettu Temu on jo maaseudun suosituin verkkokauppa.

Ongelmatonta sovellusshoppailu ei ole. Suurin osa "temutuksen" kannattajistakin lienee kuullut ongelmista esimerkiksi tuoteturvallisuuden suhteen.

Temu on noussut otsikoihin tuotteista löytyneiden myrkyllisten aineiden kautta. Ultrapikamuotiyritys Shein puolestaan sai pyyhkeitä vietyään somevaikuttajat retkelle tehtaaseensa.

Miksi krääsä vetoaa? "Temu osaa erittäin hyvin"

Tutkimuksen mukaan Temu ja Shein ovat Pohjoismaiden huonomaineisimmat yritykset. Miksi niitä siis käytetään, jos ongelmat ovat tiedossa?

– Tietenkin klassinen tapa, jolla tehokkaasti ja nopeasti kasvetaan uuteen markkinaan, on myydä halvalla. Tehdä asioita halvemmalla, Turun yliopiston työelämäprofessori Arhi Kivilahti kuvaa Huomenta Suomessa.

Kiinasta on toki tuotu tavaroita Suomeen jo vuosikymmeniä. Sovellusten aikakaudella myynnin tapa kuitenkin on muuttunut.

– Sitä ei tuodakaan rahtilaivalla isoja kontteja, kuten vanhat toimijat, vaan he toimittavat suoraan, Kivilahti sanoo.

Kun välikäsiä ei ole, hinta laskee. Sovelluksen käyttäminen on lisäksi helppoa.

– Hinnan lisäksi se [suosion tae] on se loputtomalta tuntuva valikoima. Äärimmäisen laaja valikoima, joka kuluttajien silmien eteen avautuu. Temu osaa erittäin hyvin rakentaa asiakaspolkuja ja -kokemuksia, koukuttavia, pelillistettyjä. Ne pitävät kuluttajat Temu-appin syleilyssä, käyttämässä sitä, Vincitin Commercen kehitysjohtaja Anssi Falkia kuvaa.

Lue myös: Temun ja Sheinin aggressiivinen markkinointi luo paineita ostaa somehehkutettuja tuotteita

"Shein on vienyt ihan uudelle tasolle"

Temu myös ostaa ahkerasti mainospaikkoja esimerkiksi somesta. Pieni yrittäjä ei voi panna miljoonia mainontaan.

Kivilahden mukaan esimerkiksi Amazon haistelee jatkuvasti erilaisia porsaanreikiä, joiden kautta myyminen onnistuisi helpommin.

– Lainsäätäjä tulee yleensä aina vähän perässä, Kivilahti myöntää.

– Shein on vienyt ihan uudelle tasolle sen, mitä muodissa valikoimanopeus on. Sitä kautta he tulevat varmasti pysymään vahvoina uhkina länsimaiselle vähittäiskaupalle.

Onko Temun suosio EU:n sääntelyn syytä? Miksi erikoiskaupoilla on vaikeaa, kenen syy se on? Mitkä suomalaiskaupat ovat menestyneet hankalista ajoista huolimatta, ja miten ne sen tekivät? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Lue myös:

Katso myös: Näin kävi Temusta tilatulle lasten kantorepulle

0:57 Lasten kantoreppu ei kauaa kestänyt.