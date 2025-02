EU haluaa kiinalaiset halpakaupat kuriin – Temusta ja Sheinistä käynnistetty tutkinnat

Viime vuonna EU:hun saapui noin 4,6 miljardia arvoltaan vähäistä, eli enintään 22 euron lähetystä, joka vastaa 12 miljoonaa pakettia päivässä.

EU-komissio kehottaa EU:n lainsäätäjiä ja jäsenvaltioita harkitsemaan käsittelymaksuja verkkokaupan tuotteille EU:n ulkopuolelta.

Lisäksi komissio haluaa poistaa tullivapauden unioniin myytäviltä halpatuotteilta vuodesta 2028 alkaen.

Lue myös: Sheinin ja Temun tuotteista löytyi myrkyllisiä aineita

Tullivapaus poistuisi alle 150 euron hintaisilta tuotteilta.

Tavoitteena on vähentää kiinalaisverkkokauppojen aiheuttamia haittoja kuluttajille, yrityksille ja ympäristölle. Ne kohdistuisivat siis Sheinin ja Temun kaltaisiin verkkokauppoihin. Komissio kehotti keskiviikkona lainsäätäjiä hyväksymään ripeästi tulliliiton uudistuspaketin.

Käytetty tavara kiinatuonnin kilpailijana

EU:n alueelle saapui viime vuonna noin 4,6 miljardia halpatuotelähetystä.

Tori.fi:n johtaja Jenni Tuomisto sanoo MTV Uutisille, että meneillään oleva megatrendi kiinalaisen ultrahalpakaupan kasvusta vähentää käytetyn tavaran kysyntää.

– Käytetyn tavaran kauppa on aina halvempaa kuin uuden tavaran ostaminen ja nyt se käytetty tavara näyttäytyykin tässä valossa yhtäkkiä kalliimmalta. Meillä Tori.fi:ssä toteutuneiden kauppojen keskihinta on lähempänä 30 euroa, kun se kiinakauppojen kohdalla on noin kuusi euroa.

– Meidän huoli on se, että jos kuluttajien ostovalinnat ohjautuu yhä enemmän ei-kestävään kiinalaiseen ultrahalpaan, jolla ei ole kiertotalouskelpoisuutta.

Tuomisto sanoo olevansa ilahtunut siitä, että vihdoinkin EU:ssa lähdetään toimimaan tämän ongelman ympärillä.

– Tämä on ollut näkyvillä jo hyvin pitkään. Tästä on puhuttu paljon muissa pohjoismaissa jopa jyrkemmin sanankääntein kuin meillä. Selvästi kaikki kuluttajat eivät ole vieläkään ymmärtäneet sitä, että hinta on halpa ostajalle mutta todella kallis ympäristölle.

Valvontayhteistyötä

Komissio haluaa myös lisätä unioniin tuotujen tuotteiden valvontaa yhteistyöllä tullin ja valvontaviranomaisten välillä.

– Jos tullipuolella huomataan, että jokin lähetys on epäilyttävä, markkinavalvontaviranomaiset pystyisivät välittömästi tarkastamaan lähetyksen ja tarvittaessa tuhoamaan sen, sanoi EU:n kauppapolitiikan ja taloudellisen turvallisuuden komissaari Maros Sefcovic.

Komissio arvioi vuoden kuluessa ilmoitettujen toimien vaikutusta ja julkaisee kertomuksen tehostetun valvonnan tuloksista.

Tulosten perusteella ja jäsenvaltioiden asianomaisia viranomaisia ja sidosryhmiä kuullen komissio harkitsee, ovatko ne olleet riittäviä.

Myös Shein tutkinnan alle

Komissio kertoi myös aloittavansa vaatekauppa Sheinista virallisen tutkinnan. Syynä on se, että komissio epäilee kaupan rikkovan EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä.

Komissio käynnisti viime syksynä tutkinnan myös Temusta. Tutkinnan syynä ovat epäilyt siitä, että verkkokauppa ei toimi riittävästi laittomien tuotteiden myynnin estämiseksi, mikä voi johtaa suuriin sakkoihin.

Tutkinnassa selvitetään myös vaaroja, jotka liittyvät alustan pelillistämiseen ja "mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavaan" suunnitteluun. Tämä voi komission mukaan voi olla haitallista käyttäjien hyvinvoinnille.

Tutkinta käynnistettiin EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla. Sen tarkoitus on pakottaa maailman suurimmat teknologiayritykset tekemään enemmän suojellakseen eurooppalaisia kuluttajia verkossa.