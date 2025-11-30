Moni ihminen on purkanut pettymystään sosiaalisessa mediassa, kun kalliilla hintalapulla varustetun Diorin joulukalenterin sisältö osoittautui köyhäksi.

Miksi enää tyytyä pelkkään suklaaseen? Kun ennen vanhaan kaupoista sai yhden laadun suklaakalentereita tai partiolaiskalentereita adventin ajalle, voi kuluttaja ostaa tänä päivänä esimerkiksi teekalenterin, kosmetiikkakalenterin tai jopa eroottisen kalenterin itselleen.

Diorin joulukalenteri suututti ihmiset sosiaalisessa mediassa, mutta miksi? Entä kenelle Lumenen kauneuskalenteri on oikeastaan edes suunnattu? Katso yllä olevalta videolta.

