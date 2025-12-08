PostNordin terminaalissa Vantaalla paiskitaan nyt töitä urakalla. Pakettien joukossa on myös Kiinasta tulleita tilauksia.
– Meillä menee kymmeniä tuhansia paketteja päivässä. Normaaliin verrattuna noin kaksinkertainen määrä. Kiinan kauppa ei ole meille niin merkittävä. Sen osuus meillä on vain 1-2 prosenttia, mutta kyllä niitä meilläkin on, kertoo PostNordin operatiivinen johtaja Jussi Broberg.
Kiinasta saapuvien verkkotilausten nopea kasvu ei osoita laantumisen merkkejä. Viime vuonna Kiiinasta saapui parhaimpina kuukausina yli 3 miljoonaa pakettia, nyt jo 4,5 miljoonaa. Loppuvuoden luvut puuttuvat vielä, mutta tulli arvioi, että tänä vuonna ylitetään 50 miljoonan paketin raja.
– Kyllä se kasvu on jatkunut. Oikeastaan kokonaan EU:n ulkopuolelta tulevien tavaroiden kasvu on Kiinasta, toteaa Lentotullin tullipäällikkö .
Mika Pitkäniemi
Kiinasta saapuneiden verkkotilausten määrä jatkaa kasvuaan.MTV
Kattava valvonta mahdotonta
Kaupan liiton selvityksen mukaan kiinalaisista verkkokaupoista tilaavat uskovat, että jos tuotteet eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, viranomaiset pysäyttävät ne rajalla. Pakettien valtavan määrän takia yksittäisten pakettien kattava valvonta on kuitenkin mahdotonta.
– Nettikaupan tuotteissa on tietysti se vastaanottajan vastuu. Täällä ei ole kovinkaan paljon sellaisia toimijoita kansainvälisessä verkkokaupassa, jotka vastaisivat siitä vaatimustenmukaisuudesta. Se vastaanottaja, tilaaja, vastaa siitä osaltaan myös, huomauttaa Pitkäniemi.
Turvallisuuspuutteita on myös löytynyt.
– Aika paljon ympäri maailmaa on tullut näitä testituloksia, joissa jäädään kiinni kemikaaleista, on vaarallisia aineita. Ei myöskään noudateta niitä samoja sääntöjä, jotka koskevat eurooppalaisia yrityksiä vaikkapa hallinnollisista kustannuksista, sanoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.
"Se kaupankäynti ei ole ihan tervettä"
Niin Tullissa kuin Kaupan liitossakin toivotaan, että yltyvä Kiina-shoppailu saataisiin kuriin.
– Se ei ole ihan tervettä se kaupankäynti, eivätkä ne tuotteet vastaa niitä ympäristö- ja muita kriteerejä. Siellä tarvitaan – kuten meidän pääjohtaja on todennut – tämmöisiä EU:n yhteisiä toimia, arvioi Pitkäniemi.
– Täytyy olla samat säännöt kaikille. Kilpailu on hyvästä, mutta kaikkien täytyy kilpailla samoilla säännöillä. Kotimaisten lahjojen suosiminen myös luo meille työpaikkoja ja tuo verotuloja, muistuttaaa Kurjenoja.
Monen joulupaketin sisältö on tilattu kiinalaisesta nettikaupasta.All Over Press
Pakettiautomaatit ruuhkautuvat
Halpa hinta on yksi tärkeimmistä syistä kiinalaisista nettikaupoista tilaamiseen. Asiantuntija muistuttaa, että muualtakin saa edullisia lahjoja.
– On muitakin vaihtoehtoja kuin kiinalaiset kaupat, joista ei aina siitä laadusta voi olla varma. Esimerkiksi vaikka second hand -lahjat on yksi hyvä mahdollisuus, neuvoo Kurjenoja.
Yksi lisäongelma, jonka valtava pakettimäärä aiheuttaa, ovat ruuhkautuvat pakettien noutopisteet.
– Hakekaa ne paketit mahdollisimman nopeasti vaan, niin saadaan pisteet vapaaksi muille, ohjeistaa Broberg.