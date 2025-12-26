Venäjä syyttää Ukrainaa siitä, että se torpedoi keskusteluja Yhdysvaltojen rauhanehdotuksesta.
Venäjän varaulkoministerin Sergei Rjabkovin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin jouluaattona julkistama 20-kohtainen ehdotus eroaa radikaalisti alkuperäisestä 28 kohdan suunnitelmasta.
Rjabkov kommentoi asiaa Venäjän televisiossa.
Yhdysvaltojen ja Venäjän laatiman 28 kohdan suunnitelman on katsottu noudattavan pitkälti Venäjän vaatimuksia.
Kyky päästä sopimukseen riippuu osapuolten poliittisesta tahdosta, Rjabkov sanoi televisiossa.
Hän sanoi, että Ukrainan lisäksi myös sen tukijat erityisesti EU:ssa yrittävät torpedoida rauhanneuvotteluja alkuperäisen sopimuksen pohjalta.