Ukrainan presidentti sanoo maiden neuvottelijoiden työskentelevän kellon ympäri sodan lopettamiseksi.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo käyneensä joulupäivänä "erittäin hyvän" keskustelun Ukrainan sodan lopettamiseksi Yhdysvaltojen kanssa.
Hän kertoo keskustelleensa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin sekä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.
Zelenskyi kertoi asiasta X-viestipalvelussa.
Hän kiitti Yhdysvaltojen neuvottelijoita rakentavasta lähestymistavasta, kovasta työstä sekä joulutervehdyksistä ukrainalaisille.
Hän sanoi maiden neuvottelijoiden työskentelevän kellon ympäri sodan lopettamiseksi.
Zelenskyi julkisti jouluaattona uuden 20-kohtaisen rauhanehdotuksen.