Ukraina väittää hyökänneensä tuhoisasti tiedustelukonetta ja sukellusvenettä vastaan. Väitteitä ei ole vahvistettu.

Ukraina väittää tuhonneensa yhden Venäjän harvinaisista Il-38-tiedustelulentokoneista.

Väitetty isku tehtiin droonilla Jeiskin lentoasemalle, joka sijaitsee Krasnodarin alueella Etelä-Venäjällä, Ukrainasta etelään.

Ukrainalaislähteiden mukaan hyökkäyksen oli tarkoitus parantaa myöhemmin tapahtuneen sukellusveneiskun onnistumisen mahdollisuuksia.

Jutun alussa katsottavissa olevalta videolta näkyy, miten drooni väitetysti lähestyy Venäjän tiedustelukonetta.

Ukrainan mukaan räjähdys tapahtui suoraan lentokoneen yläpuolella. Venäjän tiedustelukone oli aikaisemmin vaikeuttanut Ukrainan meridroonien toimintaa, Ukraina sanoo.

Ukrainan mukaan Venäjällä oli Mustanmeren alueella käytössä vain yksi Il-38-tiedustelukone.

Ukraina on aiemminkin tuhonnut tai vaurioittanut merkittäviä määriä Venäjän sotilaslentokoneita lentokentillä.

Ehkä tunnetuin hyökkäyksistä tapahtui kesäkuussa 2025, jolloin Ukraina tuhosi useita strategisia Tu-95-pommikoneita kahdella eri lentokentällä Venäjälle salakuljetetuilla drooneilla.

Il-38-tiedustelukone heinäkuussa 2020.All Over Press

Il-38-tiedustelukoneen tuhoamisen jälkeen Ukraina sanoo myöhemmin aiheuttaneensa Venäjän Kilo-luokan sukellusveneelle merkittäviä vahinkoja Sea Baby -meridroonilla.

The War Zone -median (TWZ) hankkimien satelliittikuvien perusteella hyökkäyksen kohteena ollut sukellusvene oli hyökkäyksen jälkeen samassa paikassa kuin ennen iskua. Kaksi viereistä sukellusvenettä sen sijaan oli siirretty tai siirtynyt.

Satelliittikuvien perusteella ei voida TWZ:n mukaan todeta, että yksikään satamassa olleista sukellusveneistä olisi vaurioitunut Ukrainan hyökkäyksen seurauksena.

Satelliittikuvista ei kuitenkaan voi havaita sellaisia mahdollisia vaurioita, jotka ovat tapahtuneet vedenpinnan alapuolella, TWZ kirjoittaa. Satelliittikuvissa ei näy esimerkiksi öljyvuotoja tai pelastustoimia.

Venäjä ei ole vahvistanut sukellusveneen vaurioitumista. Venäjä vain harvakseltaan myöntää Ukrainan onnistuneen hyökkäyksissään.

Suurin osa Ukrainan viime kuukausien ilmaiskuista on kohdistunut Venäjän energia- ja öljyteollisuutta vastaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut näitä hyökkäyksiä "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".

