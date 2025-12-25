Zelenskyi toivoi Venäjältä vastausta jo keskiviikkona.

Kremlin mukaan Venäjä yhä analysoi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin jouluaattona esittämää rauhansuunnitelmaa. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Tass.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Venäjän seuraava askel olisi jatkaa yhteydenpitoa yhdysvaltalaisten kanssa riippuen siitä, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin päättää toimia.



Ukraina esitteli eilen 20-kohtaisen luonnoksen, jota oli työstetty yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Zelenskyin mukaan maat pääsivät yhteisymmärrykseen pääkohdista.



Zelenskyi toivoi Venäjältä vastausta jo keskiviikkona, mutta sitä ei saatu.