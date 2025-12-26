Zelenskyi ja Trump tapaavat yhdysvaltalaismedian mukaan sunnuntaina.
Venäjän ja Yhdysvaltojen hallinnot ovat keskustelleet puhelimitse.
Kremlin mukaan presidentti Vladimir Putin määräsi ulkopoliittisen avustajansa Juri Ushakovin soittamaan puhelun sen jälkeen, kun Venäjä oli saanut Yhdysvalloilta uuden rauhanehdotuksen.
Venäjä ja Yhdysvallat sopivat puhelussa jatkavansa keskustelua, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.
Asiasta kertovan uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Ushakovin lisäksi Venäjää edusti puhelussa Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev, jolla on ollut hyvin näkyvä rooli rauhantunnusteluissa.
Yhdysvallat ei ole kommentoinut puhelua.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi jouluaattona uuden 20-kohtaisen rauhansuunnitelman, joka hänen mukaansa on Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelujen tulos.
Huomionarvoista tosin on, etteivät Ukraina ja Yhdysvallat ole Zelenskyin mukaan samaa mieltä rauhansuunnitelman kohdista, jotka koskevat voimalaitoksia ja alueluovutuksia.
Venäjä ei ole virallisesti vastannut rauhansuunnitelmaan. Yleisesti ottaen arvioidaan, ettei Kreml tule viimeisintä ehdotusta ainakaan sellaisenaan hyväksymään.
Perjantaina Zelenskyi sanoi tapaavansa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lähitulevaisuudessa.
Yhdysvaltalaismedia Axiosin toimittajan ukrainalaislähteen mukaan presidentit tapaavat sunnuntaina Floridassa. Yhdysvallat tai Ukraina eivät ole vahvistaneet tapaamisen aikaa tai paikkaa.