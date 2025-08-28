Toyota-tähdet ajautuivat poikkeukselliseen tilanteeseen – Latvalalla ja Kankkusella tärkeä tehtävä: "Nyrkkiä pöytään"

Kun MM-rallikaudesta on ajamatta viisi osakilpailua, mestaruustaistelussa on mukana vielä neljästä viiteen kuljettajaa. Toyota-kolmikko Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier ovat toistamassa sitä, mitä Lancia-kuskien välillä nähtiin vuonna 1987.

MM-sarjan kärjessä on Paraguayn osakilpailuun lähdettäessä Evans, joka johtaa Rovanperää kolmella ja Ogieria 13 pisteellä. Hyundain Ott Tänak on lisäksi ranskalaistähden kanssa tasoissa.

Hallitsevan maailmanmestarin, Hyundain Thierry Neuvillen takamatka on 51 pistettä eli luokkaa mittava mutta ei mahdoton. Jaossa kun on vielä 175 pisteen potti.

Kärkiviisikosta Ogier vahvisti mestaruustaisteluun liittymisen vasta tämän kuun alussa Suomessa lähdettyään tähänkin kauteen alun perin puolikkaalla kilpailuohjelmalla.

– Talkoot muuttuivat aika paljon vaikeammiksi muille. Hän on tehnyt tänä vuonna murskaavan kovaa tulosta. Jostain Ogier kaivaa vuodesta toiseen sen älyttömän motivaationsa. Myönnän, että en ole enää uskonut siihen, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo ja nostaa Ogierin tässä kohtaa suurimmaksi mestarisuosikiksi.

– Olen ajatellut monta vuotta, että kyllä tämä nyt varmaan riittää, ja on vaikuttanutkin välillä siltä, että häntä turhauttaa. Mutta jotenkin se vain aina uudestaan se motivaatio sieltä nousee, ja nyt näyttäisi siltä, että se on yhtäkkiä korkeammalla kuin koskaan.

Tahkon asiantuntijakollegan Teemu Sunisen mukaan Ogierin päätös oli merkittävä koko lajin ja sarjankin kannalta.

– Isoin juttu on se, että Toyota on vakavissaan ja Seb on vakavissaan. Kaikki haluavat ajaa mestaruudesta.

Poikkeukselliseksi tilanteen tekee se, että näin loppuvaiheessa kautta mestaruustaistelussa on mukana vielä kolme saman tallin kuljettajaa. Tähän mennessä ainoa kerta, kun mestaruustaistelu käytiin kolmen samassa tallissa ajavan kuljettajan kesken, nähtiin vuonna 1987.

Juha Kankkunen voitti tuolloin toisen maailmanmestaruutensa Lancia-tallikavereiden Miki Biasionin ja Markku Alénin nenän edestä.

Nyt Kankkunen on vetelemässä naruista Toyotan apulaistallipäällikön roolissa. Hän on kisoissa paikalla aina, kun varsinainen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kisaa historic-autojen EM-sarjassa.

– Tuskin sieltä isoja tallimääräyksiä tulee. Ehkä jokin orastava pyyntö voi tulla, että "kiva olisi, jos tulisitte pojat maaliin", jos on kaksois- tai kolmoisvoitto tulossa, Suninen virnistää.

Toyota ei toden totta ole tullut tunnetuksi tallimääräyksistään. Tallilla on ollut jo vuosikaudet käytössä linja, että kuljettajat saavat ratkaista paremmuuden puhtaasti keskenään.

Mikään ei silti takaa sitä, että kaikki olisi Toyota-pilttuussakaan loppuun asti hyvin. Esimerkiksi Rovanperä ja Ogier kalistelivat sapeleita jo pari vuotta sitten Keniassa.

– Tiedämme entuudestaan, että Ogier osaa keinoja kaihtamatta mennä tallikavereiden pään sisään, Kalle ehkä omalla kylmällä olemuksellaan. Siinä korostuu tallipäällikönkin rooli, että hän saa pidettyä kuljettajat irti toisistaan, etteivät he ala ajattaa toisiaan ulos, Tahko sanoo.

– Jos siellä aletaan hölmöillä, siinä kohtaa on tallipäällikön tehtävä lyödä nyrkkiä pöytään. Tiimimestaruus on automerkille vielä tärkeämpi kuin kuskien.