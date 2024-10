MM-rallitähden aikeista erimielisyyttä – suomalaisasiantuntijalta huima Toyota-näkemys: "Pajari on lahjakkaampi"

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

"Ikuiseksi kakkoseksi" ivallisesti tituleeratun Neuvillen uran täyttymys on lähellä. MM-sarjassa viidesti toiseksi ja kolmesti kolmanneksi sijoittuneen belgialaisen ero tallikaveriinsa Ott Tänakiin on 29 pistettä. Lähin Toyota-uhkaaja Sébastien Ogier on jo 41 pisteen päässä, myös Elfyn Evansilla on vielä matemaattinen sauma (ero 46 pistettä) uhata Neuvilleä.

Neuvillelle riittäisi siis MM-tittelin varmistamiseen Tshekin, Itävallan ja Saksan rallireiteillä Tänakin lyöminen kahdella pisteellä sekä maltillinen tappio Ogierille ja Evansille. Kauden päättävässä Japanin osakilpailussa on tarjolla maksimissaan 30 MM-pistettä.

Keski-Euroopassa MM-sarjakärki Neuville hyötyy myös vihdoin lähtöpaikastaan perjantaina. Kun tiet ja leikkaukset ovat syyssään kostuttamia, reitti likaantuu auto autolta.

– Neuville voi jopa tarkoituksella leikata jostain mutapaikoista ja heittää mutaa tielle seuraaville. Tämä lähtöpaikka-ajattelu kääntyy nyt siis päälaelleen, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko taustoittaa.

Ensimmäisenä ajavakin kohtaa kuitenkin haasteita. Esimerkiksi kosteat varjopaikat voivat olla yllättävän liukkaita, mistä taaempaa lähtevät voivat saada vihiä incar-materiaalin turvin.

Asvaltilla myös virhemarginaali on pienempi, sillä se tarjoaa harvoin soratien kaltaisia mahdollisuuksia korjausliikkeille. Kuljettajaparista voi tulla matkustajia silmänräpäyksessä.

– Nyt kun taas asvaltille mennään, niin etunuottiautojen rooli tulee taas ihan uuteen arvoonsa, Tahko huomauttaa.

Reitin ennen kilpailijoita läpiajavat etunuottiautokunnat keräävät asvalttikisoissa kiitosta, mutta usein myös kritiikkiä.

– Se on raakaa peliä. Etunuottiauton tehtävä on joskus aika epäkiitollinen.

"Ei lähde ratkaisemaan"

Neuville on lähtöpaikkansa sekä vaikeista asvalttikisoista keräämänsä kokemuksen ansiosta yksi suosikeista Keski-Euroopassa, Toyotan Ogierin ja Evansin tavoin.

Tahko ja hänen asiantuntijakollegansa Jari Ketomaa uskovat Neuvillen mestaruuden ratkeamisen olevan lähellä, mutta kisan arvaamattomuus sekä tekniikkahuolien riski tekevät ennustamisesta mahdotonta.

Henkisesti Neuville tuntuu nyt olevan oikeassa tilassa.

– Hän on pystynyt pitämään pään kylmänä, ja ollut henkisesti valmis ajamaan ja suojelemaan pistejohtoaan. Hän ei ole lähtenyt hölmöilemään. Aiempina vuosina on nähty, että sitä turhautumista on aina tullut, Tahko sanoo.

– Neuvillen ei tarvitse ottaa mitään riskejä Keski-Euroopassa. Hän ei varsinaisesti lähde ratkaisemaan MM-taistoa, vaan lähtee ajamaan parasta mahdollista vauhtia olosuhteisiin nähden. Tiimissä käydään varmasti kaikki asiat niin hyvin läpi kuin mahdollista, ettei tule mitään odottamattomia ongelmia, Ketomaa jatkaa.

Tahko kuitenkin huomauttaa, että Neuville on hävinnyt hyvältä näyttäviä tilanteita monta kertaa urallaan.

– Se fiilis saattaa hiipiä puseroon, että "ei kai vaan taas" käy jotain. Se on iso mentaalinen ero sellaiseen kuskiin, joka on jo voittanut jotain.

– Se on varmasti ajatus, jota vastaan Neuville tulee taistelemaan koko viikonlopun.

Myös Ketomaa puhuu ylimääräisistä paineista.

– Mutta jos mestaruuden ratkeaminen jää pisteen päähän, sitten se jää. Mitään ylimääräistä Neuville ei sen eteen tee.

Tahko on sen sijaan varma, ettei Neuville halua jättää tittelitaistoa auki vielä haastavampaan Japanin kisaan.

– Kauden päätöksessä Japanissa painekuorma olisi jo valtava. Neuvillelle itselleen on varmasti todella tärkeää, että hän saisi naulattua mestaruuden nyt, koska se on karmea tilanne mennä Japaniin, vaikka hän johtaisi sarjaa 20 pisteellä.

– Tänak antaa varmasti painetta sen minkä pystyy, Tahko heittää kuumasta tilanteesta tiimikaverien välillä.

Tallipuolella Hyundain etu Toyotaan on 17 pistettä. Se kaventui puoleen edellisessä kisassa Chilessä, ja Toyota toivoo kirin jatkuvan Keski-Euroopassa Ogierin, Evansin ja Takamoto Katsutan voimin.

Esimerkillinen Pajari

0:56 Sami Pajari kommentoi syyskuussa, ettei hän osannut odottaa Toyotan tarjousta kahdesta lisäkisasta Rally1-autolla.

Huimaa nousua MM-rallin nokkimisjärjestyksessä kuluvalla kaudella tehnyt Sami Pajari, 22, saa nyt kolmannen mahdollisuutensa Toyotan Rally1-autossa Suomen (4. sija) ja Chilen (6. sija) osakilpailujen jälkeen.

– Pajarin suorittaminen on ollut esimerkillistä. Pieni haparointi alkuun Jyväskylässä oli ihan inhimillistä. Sitten hän vei Chilessä 100–0 nimiinsä vertailun M-Sportin Martins Sesksiä vastaan.

– Hän on ottanut tämän homman haltuun nopeasti ja viisaasti, ja nyt jos vielä asvaltti sujuu… tämä on ollut suomalaisittain erittäin ilahduttava tarina seurata, Ketomaa kehuu.

Kun sarjassa on ajettu toukokuusta lähtien seitsemän peräkkäistä kisaa soralla, asvaltille hyppääminen on haaste kaikille, mutta erityisesti ensimmäiseen Rally1-asvalttikilpailuunsa menevälle Pajarille.

– Pajarilla ei varmasti ole mitään tulostavoitteita. Näytöt on annettu, joten nyt voi vain harjoitella sen mukaan, mikä keli on. Kannattaa vaikka mieluummin nostaa vähän kaasua kuin tehdä tyhmiä virheitä. Hänellä on nyt hankittuna erittäin hyvä status, jonka ei kannata antaa kärsiä minkään tyhmän virheen takia, Tahko huomauttaa.

Yksi mielenkiintoinen vertailukohta Pajarin ajamiseen on kuitenkin otettava. Suomalainen nimittäin syrjäytti Chilen osakilpailussa Takamoto Katsutan, joka oli ajanut täysipäiväisesti Toyotan ratissa kaudesta 2021 lähtien.

Toyota perusteli Katsutan penkittämistä sillä, että vaisusti esiintynyt japanilainen saisi ladata henkisiä ja fyysisiä voimavarojaan ennen loppukauden tärkeitä kisoja. Se on alleviivannut luottavansa edelleen Katsutaan.

– En tiedä onko tuo tauko mitenkään helpottanut Katsutan henkistä tilannetta, koska se näytön tarve on edelleen siellä, Tahko toteaa ja huomauttaa, että Katsuta ajaa Keski-Euroopassa myös tallipisteistä, toisin kuin Pajari.

– Toyotalla ei ole mitään mahdollisuutta antaa Katsutalle sellaista vapaakorttia tähän kisaan. Hänen on pakko nostaa tasoaan. Hän on ollut huonoimmillaan niissä kisoissa, joissa hän ajaa tallipisteistä.

Ketomaa on arviossaan samoilla linjoilla.

– En näe, että hyllyttäminen synnyttäisi tuhkimotarinan. Tuntuu, että se voi Katsutan tapauksessa jopa huonontaa asioita.

– Katsuta on ollut tietyllä tasolla pitkän aikaan, ja sitten kun paineet ovat kasvaneet odotusten myötä, virheet ovat lisääntyneet.

Vaikka Pajari ja Katsuta eivät suoranaisesti ajakaan vastakkain Keski-Euroopassa, Ketomaa uskoo jo tämän viikonlopun kääntyvän suomalaisen eduksi, erittäin rajallisesta kokemuksesta huolimatta.

– Katsuta saattaa pärjätä yksittäisissä taisteluissa, mutta koko sota menee Pajarille niin tämän viikonlopun, koko kauden kokonaissuorituksen kuin tulevaisuudenkin osalta.

– Pajari on lahjakkaampi kuljettaja, ja henkiset ominaisuudet ovat hänellä paljon pidemmällä jo tässä vaiheessa näin pienellä kokemuksella suhteessa Katsutaan, asiantuntija summaa.

Suomalaiset osa-aikakuskit Toyotan Kalle Rovanperä ja Hyundain Esapekka Lappi eivät ole mukana Keski-Euroopan MM-rallissa.