Sebastien Ogierilta jykevä ilmoitus mestaruustaistosta – "Ei ole enää salaisuus"

Sebastien Ogier myöntää Dirtfishille ajavansa loppukaudella rallin maailmanmestaruudesta.

41-vuotiaan Ogierin oli tarkoitus ajaa tällä kaudella vain valinnaisia kisoja, eikä täyttä ralliohjelmaa. Kolme rallia väliin jättänyt ranskalainen on kuitenkin tässä vaiheessa kautta vielä niin hyvin mestaruustaistelussa mukana, että nyt Ogier on pyörtänyt päätöksensä.

– Maailmanmestaruus ei oikeastaan ollut päätavoitteeni kauteen lähdettäessä, mutta nyt siitä on tullut sellainen. Ei ole enää salaisuus, että minä ajan seuraavissa ralleissa, Ogier myöntää Dirtfishille.

Suomen MM-ralli ei sujunut ranskalaiskonkarilta kovinkaan vahvasti, mutta Hyundai-tähtien vaikeuksien myötä Ogier ajoi kuitenkin lopulta kolmanneksi. Ogier nousi pistepottinsa myötä MM-sarjassa kolmanneksi tasapistein ennen Suomen MM-rallia ykköspaikalla olleen Ott Tänakin kanssa.

MM-sarjaa johtava Elfyn Evansilla on vain 13 pistettä enemmän kuin Tänakilla ja Ogierille. Suomen MM-rallista hurjan pistepotin napannut Rovanperä puolestaan on kymmenen pistettä ranskalaisen edellä.

Tällä kaudella ajetaan vielä viisi MM-rallia, kun WRC-sirkus siirtyy Paraguayn, Chilen, Keski-Euroopan, Japanin ja Saudi-Arabian ralliteille. Ogier vahvistaa, että hänet nähdään lähtöviivalla tulevissa ralleissa, vaikkakin antaa ymmärtää, ettei kauden päättävä Saudi-Arabian ralli juurikaan houkuttele.

– (Ajan) Ainakin seuraavissa (neljässä) olen mukana. He, jotka tuntevat minut, tietävät sen, että on yksi ralli, josta en ole oikein innostunut. Mutta nyt olen keskellä kautta tässä tilanteessa niin lähellä, vaikka olen ajanut kolme rallia vähemmän. En odottanut sitä, Ogier sanoo.

Ogier on ilmaissut aiemmin haluavansa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa, minkä takia hän ei ole halunnut lisätä täyttä MM-kalenteria ajo-ohjelmaansa. Mutta koska mahdollisuus historialliseen yhdeksänteen maailmanmestaruuteen on yhä olemassa, on Ogierin kilpailijanluonne saanut mielen muuttumaan.

– En kadu sitä, etten aloittanut kautta taistellakseni mestaruudesta, koska olen nauttinut niin paljon kotona vietetystä ajasta. Se on korvaamatonta. Kun olen keskellä kautta näin lähellä, ja tiedän, että minun on luultavasti lisättävä kaksi rallia ohjelmaani taistellakseni mestaruudesta, niin koska olen kilpailija, haluan yrittää.