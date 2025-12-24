



Nähtiinkö ratkaisu MM-rallin alhoon Suomessa? Jonne Halttunen ärähtää nykymenosta Kalle Rovanperä kaasutteli yleisömeren edessä Kakaristossa viime elokuussa. Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein Julkaistu 56 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Rallin MM-sarjan päättyneellä kaudella hyvästellyt Jonne Halttunen toivoo sarjalle uutta promoottoria, joka veisi lajin lähemmäksi faneja.

MM-ralli on paininut viime vuodet uskottavuuskriisissä, kun pääluokassa on kilpaillut vain tehdastallit Toyota ja Hyundai sekä Fordin autoja ajattava M-Sport. Näin jatketaan myös ensi kaudella. Kaudeksi 2027 tekniset säännöt muuttuvat, mutta edelleen on epäselvää kuinka monen tiimin voimin sarjassa tuolloin kilpaillaan. Tähän kaikkeen liittyy oleellisesti myös sarjan promoottori. Tällä hetkellä se on saksalaisyhtiö WRC Promoter GmbH, jonka omistavat puolestaan itävaltalainen energiajuomayhtiö Red Bull sekä saksalainen sijoitusyhtiö KW 25.

Elokuussa Kansainvälinen autoliitto FIA tiedotti käynnistäneensä tarjouskilpailun sarjan kaupallisista oikeuksista

.

Promoottori vastaa muun muassa rallin MM-sarjan tv-tuotannosta sekä media- ja sponsorointioikeuksista.

Kalle Rovanperän kartturina kaksi maailmanmestaruutta voittanut ja MM-sarjan marraskuussa hyvästellyt Jonne Halttunen pitää juuri nykypromoottoria sarjan isoimpana ongelmana. Hänen mielestään se ei ole panostanut riittävällä tavalla lajiin.

Halttusen mielestä parannettavaa olisi erityisesti siinä, miten laji saadaan paremmin esiin faneille ja medialle. Hän pudottelee käytännön esimerkeiksi muun muassa isomman kameramäärän erikoiskokeilla sekä parannukset kännykkäsovellukseen, johon voisi tuoda esimerkiksi lisää ajankohtaista dataa kisan tuoksinassa.

Hän piti myös näkemästään Suomen MM-rallissa viime kesänä. Siellä sunnuntai ajettiin täysin legendaarisella Ouninpohjan pätkällä, ja tapahtumat keskittyivät Kakariston alueelle.

– Siellä oli ihan tajuttomasti faneja ja tosi hyvä meininki. Käytännössä jotain tämmöistä. Sitä (lajia) pitää tuoda paljon enemmän fanien luo. En tiedä tarvitsemmeko niin paljon keskitettyä huoltoparkkia. Kuka siellä käy päivisin? Halttunen pyörittelee.

Tähän liittyy myös autokuntien tekemä työmäärä, joka on videoiden katselemisineen karannut tai ainakin vaarassa karata käsistä.

– Tarvitseeko rallin olla sellainen kestävyyslaji, että kuljettajat ja kartturit käyvät hotellilla nukkumassa 4–5 tuntia ja katsovat loppuajan videoita? Silloin ei ole mitään aikaa medialle ja faneille, Halttunen summaa.

MM-rallin kausi 2026 käynnistyy Monte Carlossa 22. tammikuuta.

Juttu jatkuu videon alla.

2:39 Asentohuimaus Kalle Rovanperän kiusana – MM-rallin jättänyt suomalaistähti realistisin odotuksin formulakauteen.

