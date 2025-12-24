Rallin MM-sarjan päättyneellä kaudella hyvästellyt Jonne Halttunen toivoo sarjalle uutta promoottoria, joka veisi lajin lähemmäksi faneja.
MM-ralli on paininut viime vuodet uskottavuuskriisissä, kun pääluokassa on kilpaillut vain tehdastallit Toyota ja Hyundai sekä Fordin autoja ajattava M-Sport. Näin jatketaan myös ensi kaudella.
Kaudeksi 2027 tekniset säännöt muuttuvat, mutta edelleen on epäselvää kuinka monen tiimin voimin sarjassa tuolloin kilpaillaan.
Tähän kaikkeen liittyy oleellisesti myös sarjan promoottori. Tällä hetkellä se on saksalaisyhtiö WRC Promoter GmbH, jonka omistavat puolestaan itävaltalainen energiajuomayhtiö Red Bull sekä saksalainen sijoitusyhtiö KW 25.