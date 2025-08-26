Ott Tänakille ja Sebastien Ogierille raju takaisku – karmeat lähtökohdat MM-ralliin: "Uuh"

Ott Tänakilla ja Sebastien Ogierilla on kaikkea muuta kuin ihanteelliset lähtökohdat Paraguayn MM-ralliin. Kaksikko pääsi kisapaikalle vain tunteja ennen nuotitusjakson alkua.
Tänak julkaisi Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä kuvan yksityiskoneesta, jossa hän istuu Ogierin vieressä.
– Uuh, onpa ollut toistaiseksi melkoinen matka, mutta olemme melkein perillä. Nähdään pian, Paraguay.
Paraguayssa tuossa kohtaa elettiin myöhäistä maanantai-iltaa, eli kaksikolle ei juuri jää aikaa lepäämiseen tai aikaeroon totutteluun, sillä kisan nuotitus alkaa paikallista aikaa heti tiistaiaamuna kello seitsemän eli Suomen aikaa kello 13.
Tänakin ja Ogierin lähtökohdat kisaviikkoon ovat siksi yhä vain karummat, että kyseessä on täysin uusi kilpailu, joka edellyttää kuljettajilta kaikkien vapaahetkien käyttämistä nuottien valmisteluun – yöunienkin kustannuksella. Viikosta olisi siis muodostunut ilman vastoinkäymisiäkin poikkeuksellisen raskas.
Rallit.fi-sivusto uutisoi eilen, että Tänakin ja Ogierin oli alun perin määrä lentää Frankfurtista Buenos Airesiin sunnuntai-iltana, mutta lento peruttiin ja korvaava yhteys lennätti heidät Argentiinaan vasta maanantai-illaksi paikallista aikaa.
Tähän päälle tuli siis vielä vajaan kahden tunnin lentomatka Buenos Airesista kisan keskuskaupunkiin Encarnacióniin.
Matkustusongelmat olivat kaikkea muuta kuin toivottavia, sillä Tänak ja Ogier ovat tiukasti mukana mestaruustaistelussa. Kun kaudesta on ajamatta viisi kisaa, molemmat ovat vain 13 pisteen päässä sarjaa johtavasta Elfyn Evansista ja 10 pisteen päässä Kalle Rovanperästä.
Paraguayn MM-ralli alkaa Suomen aikaa perjantaina iltapäivällä.