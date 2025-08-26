Kalle Rovanperää vaanii petollinen vaara: "Hankalalta näyttää"

MM-rallikausi jatkuu viikonloppuna Paraguayssa, missä ajetaan historian ensimmäinen MM-tason osakilpailu. Lähtökohdat mestaruustaistelua silmällä pitäen ovat sanalla sanoen herkulliset. Taistelussa mukana olevan Kalle Rovanperän yllä roikkuu yksi olosuhteisiin liittyvä kysymys ylitse muiden.

Kauden viidenneksi viimeiseen osakilpailuun lähdetään äärimmäisen mielenkiintoisesta tilanteesta. MM-sarjan kärkinelikko mahtuu vain 13 pisteen sisään, ja vaikka hallitseva maailmanmestari Thierry Neuville onkin heittänyt jo kirveen kaivoon, 51 pisteen takamatka on kaikkea muuta kuin tavoittamaton, kun jaossa on vielä 175 pistettä.

– En tiedä, ajetaanko missään vastaavanlaisissa olosuhteissa. Ykköstiimit kun eivät saa kaukomaissa testata, katselin Oliver Solbergin testipäivän videoita ja fiiliksiä. Hankalalta näyttää, kun tietää, mitä osa kuskeista on huonomman pidon kisoissa ollut Hankookeista mieltä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko ennakoi.

– Varsinkin vähän kosteana se (tie Paraguayssa) on sellaista ihmeellistä liejua, joka jää tukkimaan renkaan kuvion. Ainakin Oliver sanoi omissa somejutuissaan, että rengas ei putsaa sitä soraa pois, vaan pinta menee ihan tasaiseksi, ja on ihan sairaan liukasta. Ilmeisesti on helpompaa heti, jos on kuivaa, mutta jos on vähänkin kosteaa, on kuin luistinradalla menisi. Tiedämme, että Hankookin rengas on juuri tässä asiassa ollut huono.

Näillä puheilla voisi kuvitella, että ainakin MM-sarjassa toisena oleva Kalle Rovanperä toivoo kuivaa keliä. Suomalaistähti oli pitkään isoissa ongelmissa nimenomaan Hankookin sorarankaan kanssa, kunnes heinä-elokuun vaihteessa kaikki osui vihdoin kohdalleen ja Rovanperä voitti ensimmäistä kertaa urallaan Suomen MM-rallin.

– Toivon, että kaikki klikkaa. En missään nimessä ole satavarma, että se lähtee heti luonnistumaan, enkä tiedä, mitä asioita sinne on löytynyt, mutta Kallella on kyllä ollut suorituskykyä yleisesti hyvin, varsinkin sunnuntaisin, MTV Urheilun asiantuntija Teemu Suninen sanoo.

– Siellä on kyllä vauhtia, mutta siinä joutuu vähän puristamaan. Se ei ole tullut luonnostaan. Toivottavasti nyt lähtee tulemaan ja hän saa hyvät pisteet mestaruutta ajatellen. Nyt ruvetaan ratkomaan lähtöpaikkoja loppukauteen ja muutamiin asfalttikilpailuihin.

Myös Tahko suhtautuu varsin optimistisesti siihen, että Rovanperä olisi päässyt alkukauden rengasongelmistaan eroon. Lisäksi hän sanoo, että Paraguayssa myös tietyyppi suosii suomalaista.

– Jos saa ajaa kovempaa eikä tarvitse nyhrätä, Kallen on helpompi löytää kompromissi, vaikka auton säädöt ja rengas yhdessä eivät olisi niin hyvät kuin voisivat olla. Jos on sopivan joutuisaa tietä koko ajan, Kalle pystyy hanskalla paikkaamaan.

Ennakkotietojen valossa tiestö on pääosin suhteellisen nopeaa, mutta mukana on myös teknisempiä paikkoja.

– Ei se varmasti Kallelle vaikein vaihtoehto ole. Vaikein olisi, jos mentäisiin vuoren reunaa ylös ja alas ja ajettaisiin ykkös- tai kakkosvaihteella serposta toiseen. Se olisi pahinta myrkkyä, Tahko sanoo.

Suninen ei usko, että Rovanperän suorituskyvyssä olisi Suomessa tapahtunut mitään yhtäkkistä harppausta, vaan kyseessä on ennemminkin koko kauden mittainen matka.

– Jokin asia on vähän aiempaa enemmän klikannut. Säädöt on viety yhteen suuntaan, ja kuski on pystynyt sopeutumaan. Siinä on tultu vähän pidempikin aikamatka, ja se voi klikata tutuissa maisemissa.

Toyotan puolesta tulevaa kisaa ajatellen puhuu se, ettei talli ole tehnyt autoonsa yhtä suuria muutoksia kuin Hyundai.

– Heillä auto on todella tuttu, ja kun uuteen ralliin pitää sopeutua, se voi olla vähän helpompa Toyotalla.

Tahko nostaa voittajasuosikiksi Sébastien Ogierin, Suninen jokerikortiksi Neuvillen.

– Uudet kisat onnistuvat, hankalat pito-olosuhteet onnistuvat ehkä jopa parhaiten. Hän pystyy sopeutumaan ja olemaan nöyrin auton kanssa ja antamaan auton tehdä työtä, Tahko perustelee.

– Odotan mielenkiinnolla, miten Neuville lähtee ajamaan. Hänen ajotavassaan tai -taidoissaan risteysajaminen on noussut esiin. Belgiassa ja Ypres-rallissa on paljon risteyksiä, ja jos risteysjarrut osuvat kohdilleen, siellä on mahdollisuus ottaa kymmenyksiä, mutta ne ovat aina riskin kanssa, Suninen sanoo.

Paraguayn MM-rallin testierikoiskoe ajetaan Suomen aikaa torstaina iltapäivällä, ensimmäinen erikoiskoe vuorokautta myöhemmin.