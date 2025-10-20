Toyota varmisti viikonloppuna viidennen peräkkäisen ja kaikkiaan jo japanilaismerkin yhdeksännen valmistajien MM-tittelin rallin MM-sarjassa. Tallin johdossa on tämän myötä helppo heittäytyä nauttimaan loppukauden ajaksi harvinaislaatuisesta asetelmasta kuljettajien mestaruustaistelussa.

– Aina kun kauteen lähdetään, tavoite on, että mestaruus otetaan. Se on hieno palkinto siitä, että tehdään oikeita asioita. Kun kaikki hoitaa ruutunsa, silloin tulee menestystä, urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström tunnelmoi sunnuntaina Keski-Euroopassa merkkimestaruuden ratkettua.

– Tunnelma on aika hieno. 12 rallia ajettu, 11 voittoa. Eihän tällaisia kausia tule joka vuosikymmenessä edes. Kaikki onnistui nappiin, tänä vuonna apulaistallipäällikön tittelillä kisoja kiertänyt Juha Kankkunen komppasi.

Jo kuljettajaurallaan neljää henkilökohtaista ja seitsemää valmistajien maailmanmestaruutta juhlineelle Kankkuselle kyseessä oli ensimmäinen titteli johtoportaassa. Toyotan tiedotteessa Kankkunen sanoi silmäkulmassaan olleen tämän mestaruuden ratketessa kyyneleitä.

– Täytyy myöntää, että tuolla boksissa on tullut välillä jännitettyä paljon enemmän kuin siloin, kun itse ajoi ja tiesi, mitä tekee. Se oli silloin vain itsestä kiinni. Mutta kyllä tähän sitten tottuu, ja tämä on ollut erittäin antoista ja mukava vuosi.

– Ehkä tästä nauttii enemmän kuin silloin kuskina.

Vaikka valmistajien MM-tittelin päätyminen Toyotalle oli muhkean pistejohdon myötä varsin selvää jo ennen viime viikonloppua, nyt kun mestaruus on takataskussa, Lindström ja Kankkunenkin voivat heittäytyä yhä vapautuneemmin seuraamaan kuljettajiensa taistelua henkilökohtaisesta kunniasta.

Hyundain Ott Tänak on toki vielä matemaattisesti mukana mestaruuskaavailuissa, mutta hänen nousemisensa kahdessa viimeisessä kisassa kolmen Toyota-kuljettajan ohi 50 pisteen takamatkalta olisi temppu, jollaista ei MM-sarjan historiassa ole koskaan tehty.

– Totuus on, että meidän pojat ratkaisevat, kuka mestari on. Se on ihan varmaa. Ei Hyundai ihan kerkeä meidän kyytiimme asfaltilla. Kyllä he selkeästi ovat hiukan takamatkalla, Kankkunen sanoi.

On hyvin poikkeuksellista, että mestaruustaistelu tiivistyy kauden loppumetreillä kolmen samassa tiimissä ajavan kuljettajan välille. Vertailukohtaa pitää hakea 38 vuoden takaa, kun mestaruudesta ajoivat Lanciaa edustaneet Kankkunen, Miki Biasion ja Markku Alen.

Alen johti tuolloin sarjaa kaksi kisaa ennen kauden päätöstä tasapistein Kankkusen kanssa. Biasion nousi tämän jälkeen kärkeen, kun Kankkunen jätti kisan Sanremossa väliin ja Alen keskeytti. Kauden viimeisestä osakilpailusta sivussa oli Biasion, ja Kankkunen nousi 14 pisteen takamatkalta mestariksi.

Toyota on tullut viimeisten yhdeksän vuoden aikana tunnetuksi tallina, joka ei anna kuljettajilleen tallimääräyksiä missään tilanteessa, ja nyt niistä ei tarvitse välittää sitäkään vähää. Lindström ja Kankkunen ovat silti vakuuttuneita siitä, että tallitoverukset hoitavat kauden siististi maaliin.

– En usko, että nähdään mitään soppaa. He ovat niin reiluja kavereita ja reiluja toisilleenkin. Eivätköhän he anna sekuntikellon ratkaista ja juttelevat mukavia keskenään niin kuin ennenkin, Kankkunen sanoi.

– Välillä kuskit juttelevat keskenään, että toisen auto oli parempi, kun se on erimerkkinen. Nyt on kaikilla sama auto, ja nyt katsotaan, kuka vetää, Lindström sanoo.

Kahden ja puolen viikon kuluttua Japanissa ajettavaan osakilpailuun lähdetään Elfyn Evansin johtaessa sarjaa 13 pisteen erolla Sebastien Ogieriin ja Kalle Rovanperään.

3:01 Juha Kankkunen nauttinut tallipomona rallista jopa enemmän kuin kuskina