Juha Kankkuselta merkittävä uutinen hänestä ja Jari-Matti Latvalasta

Juha Kankkunen on hoitamassa Toyotan tallipäällikön virkaa yhtä vaille kaikissa lopuissa MM-rallikauden osakilpailuissa, legenda itse valottaa.

Toyotan varsinaisena tallipäällikkönä vuodesta 2021 toiminut Jari-Matti Latvala ajaa tänä vuonna historic-rallin EM-sarjaa, ja jo aiemmin oli tiedossa, että Juha Kankkuselle on luvassa tuurausvastuuta useammassa MM-rallissa.

Kankkunen on johtanut Toyotaa kauden kolmannesta MM-rallista eli Keniasta lähtien kolmessa osakilpailussa tuubiin. Putki katkeaa hetkellisesti, kun Latvala on palaamassa ruoriin ensi kisaan, mutta sen jälkeen nelinkertaiselle maailmanmestarille on tällä erää luvassa vielä pidempi pötkö: sesongin loput kahdeksan kisaa.

– Jari-Matti tulee Sardiniaan. Hän haluaa tulla sinne. Siitä eteenpäin ilmeisesti kaikki loput rallit ajaa… olen sitten minä, Kankkunen sanoi sunnuntaina Portugalissa MTV Urheilun Tomi Tuomisen haastattelussa.

Sana ajaa tulee yhä rallilegendalta selkäytimestä.

– Meinasin sanoa, että ajaa. Onneksi ei tarvitse. Mutta tehdään muita hommia, Kankkunen virnisteli.

"Vielä aikamoista kädenvääntöä"

Niitäkin hommia mies on hoitanut mestarilliseen tapaan. Toyota on juhlinut voittoa kauden kaikissa viidessä osakilpailussa, niistä kolmessa Kankkusen vahtivuorolla.

Sébastien Ogier saavutti nyt kauden toisen voittonsa ja uransa seitsemännen Portugalin ykköstilan.

– Kaiken kaikkiaan hyvä suoritus meidän koko talliltamme, kaikki autot ehjinä ja maaliin. Täytyy kyllä myöntää, että pikkuonnea oli, että voitto tuli. (Hyundain Ott) Tänakin vauhti oli niin ylivoimaista. Sehän tietää vain meille vähän lisää töitä, Kankkunen tuumi.

Tänak menetti voiton lauantaiseen ohjaustehostimen hajoamiseen pudottuaan kärkipaikalta kolmanneksi. Hän kuitenkin kiri sunnuntaina Toyotan Kalle Rovanperän ohi kakkoseksi.

Ylisummaan: Toyota suorastaan dominoi Portugalia ennen Sardinian asfaltilla ja saavutti neloisvoiton, mutta Hyundai on tullut Kankkusen odottamalla tavalla "voimakkaasti" takaisin.

– Heillä näyttää olevan parempi säätö tuollaiselle liukkaalle soralle auton kanssa. Meillä oli taas asfaltilla.

– Kyllä tässä vielä aikamoista kädenvääntöä on ennen kuin tämäkin vuosi on taputeltu.

"Et pysty yhtäkkiä muuttumaankaan avaruusraketiksi"

2:38 Sébastien Ogier ylsi seitsemänteen Portugalin MM-rallin voittoonsa – Ott Tänak oli antamassa tunnustusta.

Seuraavassakin kisassa Toyotan Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä ovat lähdössä perjantain ensimmäiseen täyteen ajopäivään ensimmäisinä puhdistamaan tietä, ja heitä on seuraamassa kolmanneksi MM-sarjassa kammennut Ogier.

Sardinian irtohiekkaisella ja pikkukiviä sisältävällä kuivalla tiellä auraamistehtävästä keulilla on luvassa vielä haastavampi. Kankkunen huomautti myös yhdestä seikasta kokonaiskuvassa.

– Siinä on semmoinen, mitä ei tule ajatelleeksi, mitä täällä vähän "pekuloitiin": Kun häviät ensimmäisenä päivänä määrätyn määrän, mitä häviät liukkaalla, starttietu ei auta enää seuraavana päivänä, koska rengas rajoittaa sen auton käyttämistä. Et pysty yhtäkkiä muuttumaankaan avaruusraketiksi, vaan vauhti on se, mitä pito antaa. Se rajaa aika paljon. Vaikka on puhdasta rataa, et pysty silti tulemaan hirveästi kovempaa.

– Se ekan päivän tappio on lähes mahdotonta ajaa kiinni. Elfynin tapauksessa sen näki aika hyvin.

Vaikeuksissa ollut MM-sarjan kärkimies sijoittui Portugalin kisassa vasta kuudenneksi.