MM-rallitähdet heitetään kovaan paikkaan: "Jyvät erottuvat akanoista"

Rallin MM-sarjassa ajetaan tulevana viikonloppuna kauden toinen kokonaan uusi osakilpailu, kun karavaani on siirtynyt Etelä-Amerikkaan Paraguayhin. Kisa tuo niin talleille kuin kuljettajille kokonaan uudet haasteet.

MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Teemu Suninen nostavat kisan alla kuljettajista esiin Kalle Rovanperän ja Sebastien Ogierin, jotka molemmat ovat heidän mukaansa hyviä omaksumaan uusia olosuhteita. Talleista vahvoilla on etenkin Toyota, jonka autoon ei tällä kaudella ole tehty yhtä suuria muutoksia kuin Hyundailla, ja niinpä Toyotan on helpompi lähteä uuteen kisaan, kun auto on tuttu.

– Auton tai säätöjen puolesta kokemus voi korostua. Jos pitää sopeuttaa ja tiedetään, miten auto reagoi mihinkin säätöihin, on helpompi lähteä mukautumaan uusiin olosuhteisiin. Raskas viikko tulossa. Kuljettajilla on paljon opettelemista. Siellä taistellaan unta vastaan. Pojat haluavat tehdä hyvät nuotit, ja nuottivideoita katsotaan varmasti pitkälle yöhön, Suninen sanoo.

– Tällaiseen tilanteeseen ei montaa kertaa vuodessa jouduta, ja näissä tilanteissa jyvät erottuvat akanoista. Nyt palataan oikeasti alkuperäiseen ideaan rallista, että mennään paikan päälle testaamatta, tehdään kaksi kertaa nuotit ja lähdetään katsomaan, mitä se on, Tahko sanoo.

Suurin muutos vaikkapa heinä-elokuun vaihteessa ajettuun, kaikille tuttuun Suomen MM-ralliin liittyy juuri nuotteihin. Menestyminen uudessa kisassa on mahdotonta, ellei nuotin tekemiseen löydy paitsi riittävää viitseliäisyyttä myös taitoa.

– Euroopan uusissa kisoissa kuskit ovat ehkä käyneet EM-sarjassa tai muuten vain tutustumassa, mutta siihen, että käytäisiin Paraguayssa vähän ennakkoon katsomassa pätkiä, ei ole kenelläkään tämän päivän maailmassa aikaa, Tahko sanoo.

Paraguayn tapauksessa ainoan mahdollisuuden ennakkovalmistautumiseen tarjoavat paikallisista kisoista kokoon haalitut ajovideot.

– Niitä paikallisten kavereiden videoita kannattaa katsoa, että tietää vähän, mihin on menossa, mutta nuotteja niistä ei pysty lähteä rakentamaan. Se on usein vähän rikkonaista hommaa, kun yhdeltä kuskilta tuskin löytyy kaikkia videoita ja sitten joutuu katsomaan vähän erilaista kameraa, kamerakulmaa, kuskia ja autoa, Suninen sanoo.

– Näiltä videoilta voi kuitenkin saada kiintopisteitä ja oppia jaksottamaan pätkää. Se helpottaa valtavasti nuotin tekemistä, kun tietyt kiintopisteet ovat tuttuja, Tahko huomauttaa.