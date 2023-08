Kalle Rovanperä sai Sébastien Ogierin hermostumaan – Jari-Matti Latvala kertoo poikkeuksellisesta tilanteesta: "Oli vähän vaikea hallinnoida"

Toyota pani kauden 2019 jälkeen koko kuljettajakolmikkonsa uusiksi, kun mestaruuden valloittanut Ott Tänak lähti omasta tahdostaan Hyundaille ja Latvala sekä Kris Meeke jäivät ilman jatkosopimusta.

Rovanperä, Ogier ja Evans ovat tuoneet Toyotalle kolmessa vuodessa kolme kuljettajien ja kaksi valmistajien maailmanmestaruutta, ja tällä kaudella voi hyvin tulla jo kolmas tuplamestaruus.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Lähtökohtaisesti pitää olla kaksi sellaista kuljettajaa, jotka pystyvät ajamaan voitosta. Kolmannen on hyvä olla sellainen varma kuljettaja, joka pystyy tuomaan pisteitä ja auttamaan merkkimestaruuspuolella. Se on lähtökohta, Latvala kertoo Toyotan aatemaailmasta kuljettajavalintoihin liittyen.

Jatkosopimusneuvottelut Rovanperän kanssa ovat Latvalan mukaan jo melko pitkällä, mutta Ogierin ja Evansin kanssa ollaan vielä alkutekijöissä.

– Olisi hieno juttu, jos Ogier saataisiin jatkamaan sitä puolikasta kautta, mitä hän on nyt ajanut. Hän on kuitenkin voitoillaan antanut meille aika paljon pisteitä. Elfyn taas on varma, hyvä kuljettaja, joka tuo tasaisesti pisteitä ja pystyy parhaana päivänä voittamaankin.

Tallin neljäs kuljettaja on Toyotan oma kasvatti Takamoto Katsuta, joka kerää tallipisteitä vain niissä kisoissa, joissa Ogier ei ole mukana.

– Jos joku lähtisi, olisi helpompi löytää tasainen kolmas kuljettaja kuin voittava kakkoskuljettaja, Latvala sanoo.

Edellä mainittujen urheilullisten vaatimusten lisäksi Toyotalle on Latvalan mukaan tärkeää myös kuljettajien välinen dynamiikka.

– Siksi haluamme pitää nämä kuljettajat, koska he tulevat hyvin toimeen toistensa kanssa. Haluamme pitää kiinni siitä, että ilmapiiri on sellainen, että kuljettajat haluavat jatkaa meillä ja nauttivat työnteosta.

– Kuljettajamme jakavat tietoa ja tekevät yhteistyötä. Sitä tarvitaan, että esimerkiksi autoa saadaan kehitetttyä paremmaksi. Jos auto ei ole hyvä, kuljettajalla on aina intressiä lähteä vaihtamaan tallia.

Hermoilua Safarissa

Kolmen huippukuljettajan toiveiden tai vaatimusten yhteensovittamisessa on omat vaikeutensa. Yksi esimerkki saatiin kesäkuussa Keniassa. Ralliaiheisella keskustelupalstalla on huhuttu, että Ogier olisi tuolloin turhautunut, kun Toyota ei ollut valmis turvaamaan hänen ykkössijaansa tallimääräyksellä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Latvala vahvistaa, ettei kaikki mennyt Safarissa aivan niin sulavasti kuin yleensä.

– Keniassa oli sellainen tilanne, että Ogier ehkä vähän hermoili, kun hän näki, että Kalle tuli liian lähelle. Hän ehkä koki, että hänen voittonsa on uhattuna, ja siinä oli vähän vaikea hallinnoida sitä hommaa.

Kuuden erikoiskokeen mittaiseen päätöspäivään lähdettäessä Ogierin johtomarginaali toisena olleeseen Rovanperään oli 16,7 sekuntia, mutta Rovanperä pakotti Ogierinkin painamaan sunnuntaina vielä tosissaan. Maalissa kaksikon välinen ero oli enää 6,7 sekuntia ranskalaisen hyväksi.

Rovanperä kertoi tuoreeltaan Dirtfish-sivustolle hyökänneensä, koska talli ei erikseen ollut sitä kieltänyt. Asia oli jätetty kuljettajien itsensä päätettäväksi.

– Ogier oli harvinaisen hermostunut, mutta siitäkin selvittiin, Latvala sanoo.

Toyota juhli Safarissa toista peräkkäistä neloisvoittoa. Talli on tunnettu siitä, ettei se sekaannu kuljettajiensa tekemisiin.

– Se on todella vaikea tilanne ruveta kuljettajille kertomaan, että pitää hiljentää. En usko, että se kaikille kuljettajille menee edes läpi, Latvala kuvailee

– Lähtökohtaisesti kaikilla kuljettajilla, jotka sarjassa ajaa, pitää olla voitonhalua. Jos se viedään pois, kyllähän se alkaa vaikuttaa, ja siksi on mielestäni vaarallista, kun panostetaan vain yhteen kuljettajaan.

Vain voittaminen merkitsee

2:16 Näin Jari-Matti Latvala kommentoi Toyotan mahdollista tallimääräystä Safari-rallin lauantaipäivän päätteeksi.

Innokkaimpien mielestä Safarin-tapahtumat voisivat olla Ogierille yksi syy siirtyä Toyotalta Hyundaille, niin kuin on viime viikkoina huhuttu. Hyundai on osoittanut olevansa tallimääräysasioissa huomattavasti Toyotaa hanakampi, ja tälläkin kaudella korealaistalli on suosinut Thierry Neuvillea useampaan otteeseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ogier tuskin on halukas belgialaisen apumieheksi, mutta kahdeksankertaisena mestarina hänellä voisi kuvitella olevan valtaa sanella mahdolliseen Hyundai-sopimukseensa ehtoja, jotka eivät muiden kohdalla tule kyseeseen.

Latvala uskoo, että Ogierin lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat pääasiassa täysin eri syyt.

– Auton pitää olla voittaja-auto. Se on lähtökohta kaikissa olosuhteissa. Hän ei tyydy ajamaan kuin voitosta.