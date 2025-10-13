MM-rallikausi jatkuu viikonloppuna Keski-Euroopassa. Sarjassa palataan lähes puolen vuoden tauon ja seitsemän peräkkäisen soralla ajetun kisan jälkeen asfaltille. Kalle Rovanperän mestaruushaaveiden kannalta tämä tietää hyvää – olkoonkin, että lähtöpaikassa hän joutuu antamaan tasoitusta kovimmille kilpakumppaneilleen.

Kauden kolmessa viimeisessä osakilpailussa ajetaan enää henkilökohtaisesta MM-kunniasta. Yhtä vaille kaikki tämän kauden 11 osakilpailua voittanut Toyota on nykäissyt valmistajissa jo 125 pisteen eron Hyundaihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että Toyotalle riittäisi viidenteen peräkkäiseen MM-titteliin se, että tallin kuljettajat ajelevat vain kisat läpi ja varmistavat maaliinpäääsyn.

Näin ei tietenkään tule tapahtumaan, sillä Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Rovanperä ratkovat maailmanmestaruuden kohtalon mitä suurimmalla todennäköisyydellä keskenään.

Hyundai-kuljettajista Ott Tänak on pudonnut 43:n ja Thierry Neuville 58 pisteen päähän, ja molempien mestaruus vaatisi tässä kohtaa jo jonkinlaista ihmettä.

Syyskuussa Chilessä sarjan kärkeen noussut Ogier on kaksi pistettä edellä Evansia ja 21 pistettä edellä Rovanperää.

– Kyllähän 21 pistettä on tänä päivänä aika kova ero ajaa kiinni. Siinä on kaksi erittäin vahvaa asfalttikuljettajaa ja muutenkin vahvan kauden ajanutta kuljettajaa edessä, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

– Kalle jopa tarvitsee viholliselta eli Hyundailta vähän apuja. Hyundai oli umpisurkea, kun viimeksi ajettiin asfaltilla Kanarialla. Nyt kun siirrytään takaisin asfaltille, niin toivotaan heidän löytäneen jostain vähän lisää vauhtia, sillä se auttaisi Kallea. Jos kaikki Toyotat ajavat jonossa peräkkäin sijoilla yhdestä viiteen, silloin Kalle ei saa sitä piste-eroa tarpeeksi kiinni.

Uransa tähän kauteen lopettavan Rovanperän kolmas maailmanmestaruus on toki vielä tässä kohtaa täysin hänen omissa käsissään, sillä suurimman ja toiseksi suurimman pistepotin välinen ero on 10 pistettä kisaa kohden.

Asfaltti sopii, mutta Kanaria ei kerro kaikkea

Jos Hyundai oli hukassa huhtikuuussa Kanarialla, samaa ei voi sanoa Rovanperästä. Suomalaistähti teki keväällä ensimmäistä kertaa osana MM-sarjaa ajetussa kisassa yhden kaikkien aikojen suorituksistaan ja kellotti pohja-ajan 15 erikoiskokeelle 18:lta.

– On suomalaisittain jännä sanoa näin, mutta jos yleensä aina toivotaan niitä nopeita sorakisoja, niin kyllä ehkä tämän vuoden trendi on ollut se, että jopa Kalle varmasti toivoo, että päästään takaisin asfaltille. Uskon, että hän pystyy suorittamaan asfaltilla jopa vahvemmin kuin soralla – joskin täytyy sanoa, että nämä kaksi pahinta kilpakumppania eli Evans ja Ogier ovat kyllä vähintään yhtä vahvoja niissä olosuhteissa, Tahko sanoo.

Ihan pelkkää yhtäsuuruusmerkkiä Kanarialla ja Keski-Euroopassa menestymisen välille ei silti voi vetää. Silti jos toivoa pitää, niin Rovanperän menestyksen puolesta puhuu enemmän kuiva kuin märkä keli. Ja silloinkin Ogierilla ja Evansilla on siis yhä Rovanperää parempi lähtöpaikka.

– Keski-Euroopan olosuhteet eivät missään nimessä tule olemaan niin tasaiset. Vaikka ei sataisikaan, niin silti siellä leikataan mutkia, eli yritetään oikaista tien ulkopuolelta. Silloin edellä menevät autot keräävät tielle kuraa ja mutaa, jolloin mutkan jätöt eli ulostulot ovat paljon liukkaampia. Kuljettaja joutuu eri tavalla ajattelemaan ajolinjaa eteenpäin, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa havainnollistaa.

– Kalle ei niissä olosuhteissa tule niin helposti pääsemään siihen omaan ultimaattiseen nopeuteen, joka häneltä löytyy.

Ogier huimalla tasolla, Evanskin heräsi taistelemaan

Vaikka Rovanperän vauhti kokonaisuudessaan ei tänä vuonna ole ollut yhtä säkenöivällä tasolla kuin kolmena viime vuotena parhaimmillaan, hänellä on silti Tänakin jälkeen koossa sarjan toiseksi eniten pohja-aikoja. Keskimääräistä eroa pohja-aikaan tarkasteltaessa edellä on vain Ogier.

Kauteen mahtuu kuitenkin kaksi keskeytystä: maaliskuussa Keniassa ajetusta Safari-rallista ei tullut pistettäkään, kun matkanteko päättyi päätöspäivänä laturivikaan. Kesäkuussa Kreikassa Rovanperä ajoi ulos lauantaina iltapäivällä. Täysin otettavissa ollut viitossija vaihtui sijaan 27, ja pisteitä tuli vain neljä.

Ogier ja Evans ovat välttyneet tällaisilta takaiskuilta läpi kauden. Huomionarvoista silti on, että MM-tittelin saavuttaneista kuljettajista vain Sebastien Loeb (2010) on mestaruuden voittaessaan ajanut koko kauden läpi ilman ainuttakaan keskeytystä.

Ogierilla on koossa kauden kahdeksasta kisastaan viisi ykkössijaa, kaksi kakkossijaa ja yksi kolmossija.

– Kyllähän tuo tapa suorittaa on ollut täysin mestarillinen. Hän on tehnyt oman strategiansa, mitkä kisat ajaa alkukaudesta, saanut hyviä lähtöpaikkoja ja pisteitä ja pikkuhiljaa hivuttautunut lähemmäs. Ja nyt siinä tärkeimmässä kohdassa, kun siirrytään pitkästä soraputkesta asfaltille, niin siinä on se pari pistettä eroa Evansiin, ja hän pääsee kärkiautona asfaltille, mikä on äärimmäisen tärkeää varsinkin näissä likaisissa asfalttikisoissa, joka nytkin on luvassa, Tahko sanoo.

Kahdessa edellisessä kisassa toiseksi sijoittunut Evans puolestaan on nostanut suoritustasoaan kriittiisllä hetkillä. Kun Neuville viime vuonna viiden MM-hopean jälkeen voitti viimein ensimmäisen maailmanmestaruutensa, Evans peri häneltä sarjan ikuisen kakkosen leiman. Evans on ollut MM-sarjassa kakkonen neljästi hävittyään mestaruustaistelun niin Ogieria kuin Rovanperää vastaan.

– Se hetki kun tuli, että piti hyökätä takaisin näissä viimeisissä sorakisoissa, niin hän pystyi siihen. Loistavaa suorittamista. Hän on selkeästi parantanut asemiaan. Se sorakisojen putken alku meni vähän torjuntavoittoja ottaessa, mutta nyt sitten on kyllä iskenyt hienosti takaisin, Tahko sanoo.

– Itse kyllä ikävä kyllä muistan ne Elfynin virheet niillä h-hetkillä, kun mestaruuksista on ajettu. Katsotaan, onko hän kasvanut siitä. Nyt on hyvä hyökkäys päällä, ja selkeästi hän on näyttänyt, että vauhdillisesti pystyy vastaamaan. Hän on asfaltilla hyvä kuljettaja, samoin mutaisella ja likaisella asfaltilla. Kaikki on periaatteessa pedattu siihen mestaruuskamppailuun, mutta kestääkö pää? Se on nyt se ainoa kysymys.

Ketomaan mukaan pään kestävyys tullaan punnitsemaan loppukauden aikana kaikilla muillakin mestaruudesta ajavilla.

– Höyrykattila alkaa mennä punaiselle. Vaikka on kuinka kokenut, heillä kaikilla on se mestaruuden menettämisen pelko. Se, joka parhaiten hanskaa tämän tilanteen, on vahvimmilla, kun pystyy vain keskittymään omaan tekemiseen, yksittäisiin erikoiskokeisiin ja siihen niin sanottuun tylsään omaan tekemiseen, mistä aina puhutaan. Se on se ratkaisun avain.