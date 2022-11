Vintage-vaatteiden persoonallisuus kiehtoo: Asiantuntijat jakavat vinkit nettishoppailuun ja kertovat, mikä vintagessa on nyt pinnalla

Moni etsii vintage-vaatteita kivijalkakaupoista löytääkseen jotain persoonallista, kuormittaakseen vähemmän maapallon luonnonvaroja tai tehdäkseen edullisia löytöjä. Välillä second hand -kaupat saattavat olla kuitenkin hieman koetteleva kokemus, täynnä tavaraa, joista osa on vieläpä huonossa kunnossa tai suorastaan rikki.

Kolme verkossa toimivaa vintage- ja second hand -kauppaa kertoo, mikä vintage-vaatteissa on tällä hetkellä pinnalla.

Radhica – vintage-vaatteita eri vuosikymmeniltä

Radhican valikoimassa on vintage-vaatteita pääasiassa 1950-luvulta 2000-luvun alkuun, pääasiassa aikuisille, mutta tarjonnasta löytyy myös muutamia lastenvaatteita.

– Alkuvuosina valikoima oli kuratoitu melko hippihenkiseksi, mutta nykyään tyylejä on laidasta laitaan. Toki pyrin pitämään silmällä trendejä valikoiman suhteen ja tällä hetkellä esimerkiksi Y2K/millenium on kovassa huudossa, Latvala kertoo.

Latvala on tällä hetkellä pääasiassa kotona pienten lastensa kanssa, mutta verkkokauppaan tulee silti joka kuussa noin sata uutta tuotetta. Se, koska uudet tuotteet ilmestyvät verkkokauppaan vaihtelee paljon, mutta liittyessään uutiskirjeen tilaajaksi saa aina ensimmäisenä tiedon uutuuksista.

– Iso osa työstä kuluukin vaatteiden huoltoon: nukanpoistokone ja tahranpoisto ovat pelastaneet satoja vaatteita. Jokaisesta erästä löytyy vaatteita, joissa on jotain pikkuvikoja, joita sitten korjailen, Latvala kertoo.

Latvalan mielestä vintage-vaatteesta saattaa jopa tehdä kiinnostavamman se, että jossain kohtaa on paikattu reikä.

Aina2hand – vintage-vaatteita hyvillä tuotekuvilla

Aina2hand on toimii sekä vintage-verkkokauppana että kivijalkakauppana Ruoveden keskustassa. Suurin osa asiakkaista on kaupungissa asuvia 25–44-vuotiaita naisia.

Kauppa keskittyy 1960–1990-lukujen vintageen, lisäksi mukana on myös laadukasta second handia. Myynnissä on pääsääntöisesti naisten vaatteita kaiken ikäisille sekä unisex-tuotteita esimerkiksi takeissa ja kauluspaidoissa.