Huippuvinkit verkkokirppareille niin ostajille kuin myyjillekin: "Parhaat herkut ostetaan minuuteissa"

Relove: "Heikkolaatuinen pikamuoti jää usein rekkiin"

Vähänkäytetty.fi: Ei merkkirajoitteita tai tiettyä hintatasoa

Salon mukaan suurin osa myydyistä tuotteista on juuri lasten ja naisten vaatteita ja tyypillinen asiakaskin on noin 25–55-vuotias nainen.

– Miehiä on tullut kivasti mukaan käytettyjen vaatteiden kauppaan, mutta suurin osa on edelleen perheenäitejä, Salo kertoo.

Pidetty.fi: Selkeät tuotekuvat helpottavat ostosten tekemistä

– Olemme yrittäneet välttää alennusmyyntejä. Sekä tuotteiden omistajille että meille on tärkeää, että tuote myydään juuri sillä hinnalla, miten se on hinnoiteltu. Toki jos kauppa ei käy, saattaa tuotteiden omistaja pyytää alentamaan hintoja, jotta kierto paranisi, Rosvall kertoo.

Verkkokaupan tyypillinen asiakas on Rosvallin mukaan 35–44-vuotias nainen, joka arvostaa second hand -tuotteita.

Emmy: "Kannattaa olla sormi liipaisimella, sillä parhaat herkut ostetaan minuuteissa"

Yrityksen perustaja ja operatiivinen johtaja Hanna Autio kertoo, että Emmyssä on myynnissä jatkuvasti lähes 90 000 tuotetta. Viikoittain uusia tuotteita lisätään noin 7000 ja yhtiön historian aikana myyjiä on ollut noin 30 000.

Verkkokaupan valikoima on siis laaja ja vaihtoehtoja second hand -vaatteiden ja asusteiden ostamiselle löytyy lähes jokaisesta kategoriasta ja tuotemerkistä. Emmyssä myydään nimenomaan merkkivaatteita ja ne laatutarkastetaan käsin ennen tuotteiden päätymistä verkkokauppaan.

Myyjälle maksetaan provisiota toteutuneen myynnin mukaan ja provision määrään vaikuttaa tuotteen myyntihinta. Provisio on 20–80 prosenttia ja sen voi ottaa rahana tilille tai lahjakorttina Emmyn verkkokauppaan tai valittujen yhteistyökumppaneiden lahjakortteina. Lahjakorteissa tuotto on suurempi kuin rahassa maksettuna.

Ylitarjontaa on taas ajoittain sellaisista vaatteista, joissa istuvuus on erittäin tärkeää. Näistä Autio listaa esimerkkeinä naisten jakkupuvut, suorat housut ja hameet, tietynlaiset juhlavaatteet sekä miesten puvut.

Aution mukaan tyypillinen asiakas on noin 30–50-vuotias nainen. Ilahduttavana Autio pitää kuitenkin sitä, että myös miehet ovat alkaneet löytää second handin pariin.

DOM: Hyväntekeväisyyttä tulee tehtyä huomaamattaan

Tacci: Tunikat ja mekot menevät hyvin kaupaksi

– Olen nähnyt, kuinka tämän alan toiminta on vuosien saatossa muuttunut. Koko toiminta on muuttunut laadukkaammaksi. Kirpputoreja on tietysti edelleen, mutta laadukkaat second hand-myymälät sekä verkkokirppikset valtaavat alaa, Korttila toteaa.