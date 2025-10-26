



Muistisairaus haastaa läheiset – tällainen koti on turvallinen 8:35 Miksi muistisairasta ei saisi yrittää saada muistamaan hänen unohtamiaan asioita? Katso Muistiliiton asiantuntija Anna Heinon ja kirjailija Marja Aarnipuron haastattelu tästä. Julkaistu 26.10.2025 18:50 Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Muistisairaita pyritään pitämään kotona mahdollisimman pitkään. Se haastaa kodin turvallisuutta ja omaisten jaksamista. Omaisten on otettava yhä enenevissä määrin vastuuta kotona asuvasta muistisairaasta läheisestä. Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin muistisairaiden hoidosta ja omaishoitajien haasteista. Arkea voi helpottaa muuttamalla kotia muistisairaalle turvallisemmaksi ympäristöksi. Kun jokainen ansaitsee ihmisarvoisen elämän loppuun saakka, on muistisairaan koti syytä suunnitella niin, että sairastunut viihtyy ja pystyy siellä asumaan mahdollisimman pitkään. Turvallinen koti vähentää myös läheisten ja omaisten huolta sairastuneesta. – Liukuvat matot kannattaa ottaa pois. Ne ovat sellaisia, mihin moni kompastuu, Heino kertoo, Muistiliiton asiantuntija Anna Heino nostaa esimerkiksi. Etenevä muistisairaus ei vaikuta pelkästään ihmisien kognitioon ja tiedon prosessointiin. Kyse on myös liikkumisen vaikeutumisesta. – Koordinaatio ja liikkuminen voivat näyttäytyä tasapainohaasteina. Henkilö voi pelätä kaatumista, Heino toteaa. Kotiin voi hankkia tukikaiteita, selkeät kontrastit ympäristössä. Huomioteippauksia voi käyttää esimerkiksi valokatkaisimien lähellä. Öisin valonauha voi auttaa muistisairasta löytämään wc:n.





Lue myös:

Omaishoitajan jaksaminen

Kirjailija Marja Aarnipuro asuu kaukana muistisairaasta äidistään, eikä kykene aktiivisesti osallistumaan tämän arkeen.

– Tuntuu koko ajan aika pahalta, kun olen niin kaukana, Aarnipuro kertoo.

Hän pyrkii käymään äitinsä luona kylässä puolentoista kuukauden välein. Lisäksi hänellä on puhelimessa hälytys kahdesti päivässä, jotta hän muistaa soittaa äidilleen.

Kun muistisairasta pyritään pitämään kotona mahdollisimman pitkään hoivakodin sijaan, korostuu omaisten hoivavastuu.

Omaishoitaja uupuu ja sairastuu herkästi itsekin, kun häneltä vaaditaan käytännössä ympärivuorokautista läsnäoloa ja vastuuta muistisairauden edetessä.

– Nämä ovat monesti hyvin kuormittavia tilanteita sekä sairastuneelle itselleen, että lähipiirille, Heino toteaa.

Kuinka muistisairas kannattaa kohdata ja miksi häntä ei välttämättä kannata pakottaa muistamaan unohdettuja asioita. Katso Muistiliiton asiantuntija Anna Heinon ja kirjailija Marja Aarnipuron haastattelu yltä.

Koska hoivakotiin?

Monelle työikäiselle voi olla hyvin kuormittavaa, että oman elämän ja mahdollisen jälkikasvun lisäksi täytyy myös huolehtia omasta muistisairaasta vanhemmasta.

– Omasta jaksamisesta huolehtiminen on ihan ensiarvoisen tärkeää, Heino toteaa.

Muistisairauden edetessä tulee lopulta eteen se hetki, jolloin on aika hakea pysyvää hoivapaikkaa.

– Viimeistään siinä kohtaa, kun se arki alkaa tuntua vaaralliselta, Heino neuvoo.

Muistisairauksiin voi myös kuulua erilaisia käyttäytymisen muutoksia, jotka kuormittavat omaista. Tällaisia voi olla esimerkiksi tilanteet, jossa sairastuneella on vuorokausirytmi mennyt niin sekaisin, ettei hän anna omaisen nukkua öisin.

– Jos omainen on vähillä unilla ja hänellä on omia terveyden haasteita, niin ei se tilanne ole enää kummallekaan hyvä, Heino kertoo.

