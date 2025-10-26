Muistisairaita pyritään pitämään kotona mahdollisimman pitkään. Se haastaa kodin turvallisuutta ja omaisten jaksamista.
Omaisten on otettava yhä enenevissä määrin vastuuta kotona asuvasta muistisairaasta läheisestä.
Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin muistisairaiden hoidosta ja omaishoitajien haasteista. Arkea voi helpottaa muuttamalla kotia muistisairaalle turvallisemmaksi ympäristöksi.
Kun jokainen ansaitsee ihmisarvoisen elämän loppuun saakka, on muistisairaan koti syytä suunnitella niin, että sairastunut viihtyy ja pystyy siellä asumaan mahdollisimman pitkään. Turvallinen koti vähentää myös läheisten ja omaisten huolta sairastuneesta.
– Liukuvat matot kannattaa ottaa pois. Ne ovat sellaisia, mihin moni kompastuu, Heino kertoo, Muistiliiton asiantuntija Anna Heino nostaa esimerkiksi.
Etenevä muistisairaus ei vaikuta pelkästään ihmisien kognitioon ja tiedon prosessointiin. Kyse on myös liikkumisen vaikeutumisesta.
– Koordinaatio ja liikkuminen voivat näyttäytyä tasapainohaasteina. Henkilö voi pelätä kaatumista, Heino toteaa.
Kotiin voi hankkia tukikaiteita, selkeät kontrastit ympäristössä. Huomioteippauksia voi käyttää esimerkiksi valokatkaisimien lähellä. Öisin valonauha voi auttaa muistisairasta löytämään wc:n.