Moni lupaa uutenavuotena jättää alkoholin ainakin kuukaudeksi, useat jatkavat lupaustaan vielä helmikuullekin. Tipattomasta tammikuusta on hyötyä monin eri tavoin, mutta holitonta tammikuuta, tai miksei ihan mitä tahansa kuukautta, kannattaa kokeilla erityisesti, jos uniongelmat vaivaavat.

Päihdelääketieteen ylilääkäri Harri Seppälä Terveystalosta kertoo tiedotteessa, millainen yhteys alkoholilla on nimenomaan uneen.

Viisi yhteyttä alkoholin ja unen välillä

1. Alkoholi rikkoo unta

2. Jo yksi annos alkoholia voi heikentää unta

3. Alkoholin nauttiminen vaikuttaa myös seuraavan yön uneen

– Lisäksi kannattaa huomioida, että jos alkoholin käyttö on säännöllistä ja runsaanpuoleista, unen rakenne tuhoutuu koko ajan enemmän. Rakenne alkaa onneksi korjaantua automaattisesti, kun alkoholin käyttö loppuu esimerkiksi tipattoman tammikuun aikana.

4. Tarvitsetko sittenkään yömyssyä?

Vaikka jokailtainen yömyssy voi tuntua auttavan nukahtamisessa alkoholin mukanaan tuoman rentouttavan tunteen myötä, tapaan koukuttunut unohtaa kuitenkin jotain hyvin oleellista hyvistä yöunista. Seppälä nimittäin muistuttaa, ettei nukkumisessa oleellisinta ole unen pituus tai nukahtamisen nopeus, vaan tärkeintä on unen laatu.

– Jos on tottunut käyttämään alkoholia unen saamiseen, voi elimistöllä kestää hetki tottua uudenlaiseen iltarutiiniin ilman alkoholia. Tipaton tammikuu onkin oiva tilaisuus huomata, että myös ilman alkoholia nukahtaa, Seppälä kannustaa.

5. Palautuminen paranee, kun kokeilet tipatonta

– Alkoholi ei ole pidemmän päälle toimiva työkalu stressin tai ahdistuksen hallintaan. Tipaton tammikuu on hyvä testi jokaiselle siihen, aiheuttaako ilman alkoholia oleminen vaikeuksia. Lisäksi se on hyvä tapa huomata, kuinka paljon enemmän energiaa ja jaksamista on, kun nukkuminen ja palautuminen ovat kohdillaan.