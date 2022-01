Tällaisia vaikutuksia voi olla tipattomalla tammikuulla

Moni aloittaa vuodenvaihteen jälkeen tipattoman tammikuun – tai on vähintäänkin pohtinut sellaisen aloittamista.

Pieni muutos voi tuoda suuren vaikutuksen

Alkoholissa on paljon "turhia" kaloreita – mitä korkeampi alkoholiprosentti, sitä korkeampi määrä kaloreita. Juomissa ei kannatakaan aina tuijotella pelkästään sokerimääriä.

Tavallisessa oluessa on kilokaloreita noin 43 sataa grammaa kohti, punaviinissä 70 ja kuivassa valkoviinissä 69. Alkoholittomassa oluessa kilokaloreita on sataa grammaa kohden vain noin 13.

Lisäksi The American Journal of Gastroenterology -julkaisun tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että "raskas alkoholin nauttiminen" näyttää pahentavan maha-suolikanavan oireita aikuisilla, joilla on ärtyneen suolen oireyhtymä. Oireita ovat esimerkiksi vatsakipu, turvotus, liiallisten suolistokaasujen muodostuminen, ripuli, ummetus, pahoinvointi, närästys ja ruoansulatushäiriöt. Alkoholin vähentäminen voi siis helpottaa näitäkin oireita.