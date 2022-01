Nämä ovat penikselle vaarallisimmat seksiasennot

Vaikka lähetysaarnaaja-asento, jossa mies on päällä, on monen mielestä se tutuin ja turvallisin, ei jälkimmäinen mielikuva välttämättä pidäkään paikkaansa – ainakaan miesten näkökulmasta. Vuonna 2017 Journal of Impotence Research -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan naisten suosikkiasennoksi mielletty lähetyssaarnaaja on oikeastaan miehille jopa toisiksi vaarallisin seksiasento heteroseksissä aiheuttaen jopa 25 prosenttia penismurtumista.