Keskimääräinen peniksen pituus saattaakin olla lyhyempi kuin luulet – lääkärin teoria otettu ilolla vastaan: "Minun tarvitsi kuulla tämä"

Nyt Younista puhutaan jälleen, ja jälleen kerran teemana on peniksen pituus. Tällä kerralla Youn lohduttelee seuraajiaan sillä, että keskimääräinen peniksen pituus saattaakin olla lyhyempi kuin moni luulee, kertoo muun muassa New York Post . Youn julkaisi videon vastineena videolle, jossa eräs nainen kertoi suosivansa keskivertopituista penistä "eli 13-senttistä tai pidempää".

"Minun tarvitsi tietää tämä"

Videota on katsottu liki puoli miljoonaa kertaa. Vaikka Younilla ei olekaan esittää mitään todisteita tavallaan loogiselle väitteelleen, moni on ottanut lääkärin teorian ilolla vastaan.

Omaan penikseen kannattaisi yrittää suhtautua lempeästi, sillä tyytymättömyydellä on seurauksensa. Vuonna 2017 Archives of Sexual Behavior -julkaisussa esitelty tutkimus paljastaa, että iso osa miehistä on tyytymätön erityisesti peniksensä mittasuhteisiin. Tyytymättömyys omaan penikseen vaikutti myös toimintaan makuuhuoneessa. Tyytymättömät miehet raportoivat sukupuolielimiinsä tyytyväisiä miehiä epätodennäköisemmin aktiivisesta seksielämästä. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että tyytymättömyys voi aiheuttaa ahdistusta, joka puolestaan vaikuttaa kyvykkyyteen makuuhuoneen puolella.