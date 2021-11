Tällainen on yhteys nenän koon ja peniksen pituuden välillä – jo miljoonat nähneet lääkärin hittivideon

Plastiikkakirurgi ja suoranainen sosiaalisen median tähti Anthony Youn jakaa TikTok-tilillään erilaisia lääketieteellisiä nippelitetoja. Hiljattain mies yllätti tai ilahdutti miljoonia seuraajiaan muistuttamalla, että miehen nenän koon ja peniksen pituuden välillä on yhteys, kertoo Mirror .

Aiemmin on tutkittu muun muassa yhteyttä miesten sormien ja peniksen pituuden välillä .

Onko koolla väliä?

Younin videota on katsottu jo 7,3 miljoonaa kertaa. Seuraajia miehellä on sometilillään liki yhtä paljon: 7,2 miljoonaa.

– Miksi luulette, että Hulk on vihainen jatkuvasti? vitsaili toinen.

Selvää on, etteivät tutkimustulokset tietenkään päde kaikkiin. Moni kommentoija ilmaisikin kokemustensa valossa, ettei tutkimuksen löytämä yhteys näy käytännössä.

– Minulla on ensikäden tietoa siitä, ettei tämä ole aina totta, kommentoi eräs.

Siitä, onko peniksen pituudella loppujen lopuksi väliä, voi olla montaa mieltä. Miehiä oman varustuksen koko luonnollisesti huolettaa , vaikkei oman peniksen kokoon voi itse vaikuttaa. Erään pienen tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että peniksen koolla on jonkun verran merkitystä – ainakin vähän ja ainakin joillekuille. Tutkimuksessa havaittiin, että 15 prosenttia lyhyempi penis vähensi naisten kokemaa kokonaisvaltaista seksuaalista nautintoa keskimäärin 18 prosentilla. Naisten vastauksissa oli kuitenkin yksilöllistä vaihtelua.

Vuonna 2015 The Journal of Sexual Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen tulokset paljastivat puolestaan, että naisille tärkein ominaisuus kumppanin peniksessä on sen ulkonäkö kaiken kaikkiaan.