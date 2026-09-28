Ville Lastikka on nakutellut kotimaisessa salibandyliigassa suorastaan esteettisen pistesumman.
300+200=500. Moisen tehopistesaldon on nyt rohmunnut miesten salibandyn pääsarjassa 247 runkosarjaottelussaan Ville Lastikka.
F-liiga hehkuttaa tiedotteessaan Classicia edustavan Lastikan tehneen harvinaiset tasalukemat.
30-vuotias peluri iski tänään maanantaina kaksi maalia Classicin murskattua TPS:n vieraissa 9–1. Jälkimmäisen uuneistaan Lastikka painoi loppuminuuteilla tyhjään rysään TPS:n harjoiteltua kuudella viittä vastaan pelaamista.
Eniten pinnoja ottelussa haalivat kolmen paunan poteillaan Classicin Eemil Äijälä (2+1) ja Ilmo Leino (0+3).
Lastikka on voittanut Suomen maajoukkueessa maailmanmestaruudet 2018 ja 2024.