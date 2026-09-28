Tanssii Tähtien Kanssa -kauden viidennessä suorassa lähetyksessä tähtiparit hyppäävät rakkaustarinoiden maailmaan.

Tämän viikon sunnuntaina Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä rakkaustarinat heräävät eloon. Tähtiparit heittäytyvät tansseillaan rakkauden moniin sävyihin onnesta kaipuuseen ja intohimoon. Jokainen pari tuo parketille oman tulkintansa siitä, miltä rakkaus tuntuu, näyttää ja kuulostaa.

Kuka onnistuu vakuuttamaan tuomariston Helena Ahti-Hallbergin, Jorma Uotisen ja Jukka Haapalaisen ja hurmaamaan yleisön?

Veronica Verhon ja Ernest Lawsonin juontaman illan päätteeksi jännitys tiivistyy, kun yhden tähtiparin matka kilpailussa päättyy. Samalla katseet kääntyvät jo seuraavaan viikkoon, kun parinvaihtoviikon uudet parit selviävät jännittävässä arvonnassa.