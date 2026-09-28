Jääkiekon SM-liigan viime kauden pistepörssin voittaja Benjamin Rautiainen palaa Tapparan vahvuuteen.
Benjamin Rautiainen ei pystynyt raivaamaan tietään Tampa Bay Lightningin kokoonpanoon NHL-kauden avaukseen. 21-vuotias suomalaishyökkääjä palaa Lightningin lainaamana Tapparaan.
Rautiainen teki tuoreella NHL:n harjoituskaudella neljään otteluun tehopisteet 1+1. Hän ratkaisi lisäksi paikallistaiston Florida Panthersia vastaan rangaistuslaukauksella. Myös Tappara hehkuttaa tiedotteessaan Rautiaisen esiintyneen erinomaisesti.
– Rautiaisen paluu Tappara-paitaan on hieno juttu. Kiitokset Tampalle hyvästä yhteistyöstä asian tiimoilta. Rautiainen pelasi vahvasti koko training campin ajan ja sai arvokasta NHL-kokemusta, josta on varmasti hyötyä myös tällä kaudella, Tapparan GM Janne Vuorinen kommentoi.
Tappara-kasvatti liittyy tamperelaisseuran vahvuuteen välittömästi Pohjois-Amerikasta palattuaan. Hänet nähdään hallitsevan Suomen mestarin mukaan todennäköisesti tositoimissa jo tällä viikolla. Tappara pelaa kotonaan keskiviikkona KooKoota ja perjantaina Jokereita vastaan.
– Toivotamme "Benjin" ilolla takaisin kirvespaitaan pelaamaan hienojen kannattajiemme eteen ja tärkeäksi osaksi tämän kauden Tappara-miehistöä, Vuorinen sanoo.
Rautiainen ehti pelata Tapparassa SM-liigakauden avausottelussa ja tehdä yhden maalin SaiPaa vastaan 1. syyskuuta.
Rautiainen voitti viime kaudella SM-liigan pistepörssin ladottuaan 59 runkosarjaotteluun tehopisteet 25+52=77. Lightning varasi hänet NHL:ään neljännellä kierroksella 2025.