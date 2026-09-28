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Nooa ja Luka Marttila hämmästelivät kansanjuhlaa | MTV Uutiset

Suomen EM-sankarit äimän käkenä Tampereella: "Miten on mahdollista?" 2:59 Marttilan veljekset hämmästelivät kansanjuhlan menoa. Julkaistu 28.09.2026 19:35 Tuomas Hämäläinen Tommi Kolehmainen Kansanjuhlan meno hämmästytti Marttilan veljeksiä. EM-pronssia historiallisesti saavuttanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue keräsi maanantaina komean ihmismeren Tampereen Keskustorilla järjestettyyn kansanjuhlaan. Maajoukkueen veljekset Nooa ja Luka Marttila olivat aivan äimänä. – Aika sanaton fiilis. Näki, millainen meininki me on saatu Suomeen aikaan lentopallolla. Aika sanoinkuvaamaton fiilis, Nooa tunnelmoi. – Tuolta minä katselin ennen kuin tulimme parvekkeelta, että miten on mahdollista. Me olemme kuitenkin lentopalloa koko elämän pelanneet. En minä uskonut, että tämä on mahdollista lentopallon kanssa, Luka jatkoi. Kaikki kavereita Televisionkin välityksellä on pystynyt havainnoimaan, miten yhteishenki on kukkinut poikkeuksellisenkin tiiviissä Suomen porukassa. – Kaikki ovat kavereita kaikkien kanssa. Jokainen tekee töitä kovaa, mutta kun ollaan vapaa-ajalla, pidetään hauskaa. Aika täydellinen porukka meillä, Nooa hehkutti. – Nooa on tietenkin ihan ykkönen, mutta kaikki nämä ovat minun parhaita kavereitani, Luka sanoi. "Niin paljon motivaatiota kuin vain voi ikinä olla" Nooa Marttila esitti väitteen, että maajoukkueessa on tehty aika kovaa työtä Suomen lentopallon eteen. Väitettä ei ole tarvetta kyseenalaistaa. Nooa uskoo suomalaisen lentopallon lentävän ja juniorimäärienkin kasvavan. Sitten sanansa tarjosi jälleen Luka.

– Ei me muuta kuin koeteta pelata niin hyvin kuin pystytään. Näköjään jos pelataan hyvin, niin tällaista tapahtuu. Niin paljon motivaatiota kuin vain voi ikinä olla ensi kesäänkin.

Pikkuhiljaa realisoituu

Arvokisamitali oli Suomelle ensimmäinen lentopallossa. Nooa kertoi, ettei sitä ole vielä käsittänyt.

– Mutta nyt kun näki tämän ihmismeren täällä ja miten kaikki ovat meidän takanamme ja tukenamme, ehkä se tästä alkaa pikkuhiljaa realisoitumaan, mitä on tullut tehtyä.

Luka kertoi, että Italiassa pudotuspelejä pelatessa on voinut huomata jotain, jos on kännykää katsonut, "mutta jos kännykkä on taskussa, me vain pelaamme pelejä".

– En minäkään ole tajunnut. Nyt rupeaa pikkuhiljaa, Luka sanoi.

Mikä oli EM-kisojen sykähdyttävin hetki? Marttilan veljesten hienot vastaukset ovat ylälaidan videolla.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset Tuomas Hämäläinen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hän pitää urheilun laaja-alaisesta seuraamisesta ja on ottanut viime vuosina luupin alle myös voimailu- ja fitnessaiheet. Ole Hämäläiseen matalalla kynnyksellä yhteydessä juttuvinkeistä.