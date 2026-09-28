Kansanjuhlan meno hämmästytti Marttilan veljeksiä.
EM-pronssia historiallisesti saavuttanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue keräsi maanantaina komean ihmismeren Tampereen Keskustorilla järjestettyyn kansanjuhlaan.
Maajoukkueen veljekset Nooa ja Luka Marttila olivat aivan äimänä.
– Aika sanaton fiilis. Näki, millainen meininki me on saatu Suomeen aikaan lentopallolla. Aika sanoinkuvaamaton fiilis, Nooa tunnelmoi.
– Tuolta minä katselin ennen kuin tulimme parvekkeelta, että miten on mahdollista. Me olemme kuitenkin lentopalloa koko elämän pelanneet. En minä uskonut, että tämä on mahdollista lentopallon kanssa, Luka jatkoi.
Kaikki kavereita
Televisionkin välityksellä on pystynyt havainnoimaan, miten yhteishenki on kukkinut poikkeuksellisenkin tiiviissä Suomen porukassa.
– Kaikki ovat kavereita kaikkien kanssa. Jokainen tekee töitä kovaa, mutta kun ollaan vapaa-ajalla, pidetään hauskaa. Aika täydellinen porukka meillä, Nooa hehkutti.
– Nooa on tietenkin ihan ykkönen, mutta kaikki nämä ovat minun parhaita kavereitani, Luka sanoi.
"Niin paljon motivaatiota kuin vain voi ikinä olla"
Nooa Marttila esitti väitteen, että maajoukkueessa on tehty aika kovaa työtä Suomen lentopallon eteen. Väitettä ei ole tarvetta kyseenalaistaa.
Nooa uskoo suomalaisen lentopallon lentävän ja juniorimäärienkin kasvavan.
Sitten sanansa tarjosi jälleen Luka.