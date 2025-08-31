Merja on nukkunut puolitoista vuotta ulkona, paukkupakkasissakin – "Sisällä alkoi tuntua ihan kauheelta"

MTV Uutiset tapasi Nuku yö ulkona -tapahtumassa todellisen ulkona nukkumisen aktiivin, joka on nukkunut parvekkeellaan ympäri vuoden jo puolitoista vuotta.

Suomen Latu -järjestö haastoi lauantaina koko maan nukkumaan yönsä ulkona. Yksi osallistujista on Merja Rapeli, jolla on takana ulkona nukuttuja öitä muutama enemmän – tarkalleen ottaen viime vuoden huhtikuusta asti.

– Aikaisemmin niin kuin meni ehkä puoli vuotta, että mä aloitin joskus huhti-toukokuussa. Sitten kun tuli syyskuussa ruskaretkeltä ja joutui nukkumaan sisällä, niin se alkoi tuntua ihan kauhealta, että täällä on kuuma, ei täällä voi olla. Sitten se vähitellen venyi ja venyi ja venyi ja nyt mä nukun siellä ympäri vuoden parvekkeella, Rapeli kertoo.

– Siis vaikka olisi asteita kolmekymmentä astetta pakkastako, Huomenta Suomen juontaja Niina Backman hämmästeli.

– Joo, mutta lasitetulla parvekkeella, valitettavasti Etelä-Suomessa ei ole kolmeakymmentä! Mulla on useampia makuupusseja eri keleille.

Merjan tarina sai toisen turkulaisnaisen ottamaan yhteyttä MTV Uutisiin lauantai-iltana. Hän ei halunnut omalle nukkumistavalleen enempää julkisuutta, mutta kertoi itse nukkuneensa lasitetulla parvekkeella jo vuodesta 2005 alkaen.

