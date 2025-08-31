Merja on nukkunut puolitoista vuotta ulkona, paukkupakkasissakin – "Sisällä alkoi tuntua ihan kauheelta"

1:20imgMerja Rapelia eivät paukkupakkaset haittaa – hän nukkuu vuoden ympäri lasitetulla parvekkeella.
Julkaistu 36 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

MTV Uutiset tapasi Nuku yö ulkona -tapahtumassa todellisen ulkona nukkumisen aktiivin, joka on nukkunut parvekkeellaan ympäri vuoden jo puolitoista vuotta.

Suomen Latu -järjestö haastoi lauantaina koko maan nukkumaan yönsä ulkona. Yksi osallistujista on Merja Rapeli, jolla on takana ulkona nukuttuja öitä muutama enemmän – tarkalleen ottaen viime vuoden huhtikuusta asti.

– Aikaisemmin niin kuin meni ehkä puoli vuotta, että mä aloitin joskus huhti-toukokuussa. Sitten kun tuli syyskuussa ruskaretkeltä ja joutui nukkumaan sisällä, niin se alkoi tuntua ihan kauhealta, että täällä on kuuma, ei täällä voi olla. Sitten se vähitellen venyi ja venyi ja venyi ja nyt mä nukun siellä ympäri vuoden parvekkeella, Rapeli kertoo.

– Siis vaikka olisi asteita kolmekymmentä astetta pakkastako, Huomenta Suomen juontaja Niina Backman hämmästeli.

– Joo, mutta lasitetulla parvekkeella, valitettavasti Etelä-Suomessa ei ole kolmeakymmentä! Mulla on useampia makuupusseja eri keleille.

Merjan tarina sai toisen turkulaisnaisen ottamaan yhteyttä MTV Uutisiin lauantai-iltana. Hän ei halunnut omalle nukkumistavalleen enempää julkisuutta, mutta kertoi itse nukkuneensa lasitetulla parvekkeella jo vuodesta 2005 alkaen.

Lue lisää: Suomen Latu haluaa rikkoa ulkona nukkumisen ennätyksen

Niina ja Lore viettivät yön Maikkarin katolla - näin telttailu sujui!

9:05img

Lisää aiheesta:

Niina ja Lorenz Backman yöpyivät Maikkarin katolla – näin se sujui!Juontajapariskunta Niina ja Lorenz Backman nukkuivat yön Maikkarin katolla: "Korkean paikan kammoiselle mielenkiintoinen juttu"Kouvolalainen Leo, 11, on nukkunut jo 1,5 vuotta parvekkeella: "Eipä olisi tullut aluksi mieleenkään, mihin tuo johtaisi"10-vuotias Leo on nukkunut jo vuoden parvekkeella – Minna-äiti ei saa maaniteltua sisälle edes kovalla pakkasella: "Mulla on täällä lukemista, mamman kutomat villasukat ja yöpipo"Parveke-Otto sai haastajan: Sirkka, 74, on nukkunut parvekkeella kohta 20 vuotta13-vuotias Otto on nukkunut vuoden parvekkeella –"Sain elämäni parhaat unet kun oli tosi kylmä"
NukkuminenNiina BackmanLuonto ja eläimetKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Nukkuminen