Ukraina tarvitsee konkretiaa eikä pelkkiä Donald Trumpin sanoja, tiivistää ukrainalaisten näkemyksen Kiovasta MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen.

Trump teki monien asiantuntijoiden mukaan YK:n yleiskokouksessa täyskäännöksen sanottuaan, että Ukrainalla on nyt mahdollisuus voittaa takaisin kaikki Venäjän miehittämät alueet – ja enemmänkin – EU:n ja Naton tukemana.

– Täällä u-käännös nähdään lähinnä sanataiteellisena tekona. Tällä kertaa toivotaan laajasti, että takinkääntö pysyisi tässä mallissa eikä kääntyisi pian uudestaan, Nurminen kommentoi MTV:n Seitsemän uutisissa.

Sitä konkretiaakin on vihdoin luvassa, sillä Trump on sallimassa, että aseita Ukrainaan voidaan myydä.

– Käytössä on mekanismi, jossa Euroopan maat ja Nato-maat keräävät yhdessä rahaa, ostavat Yhdysvalloista aseita, ja saavat niitä Ukrainalle luovuttaa.

Ensimmäisessä erässä on luvassa ilmapuolustukselle elintärkeitä Himars- ja Patriot-ohjuksia.

Mutta pelkillä aseilla Ukraina ei voita sotaa Venäjää vastaan, Nurminen arvioi.

0:46 Näin ukrainalaiset kommentoivat Trumpin eilisiä puheita.

– Siihen tarvitaan Venäjän heikentäminen, talouspakotteet ja yhtenäinen rintama Yhdysvaltain ja Euroopan kanssa, jotta ne purevat Venäjän öljynjalostus- ja vientiteollisuuteen. Ukraina pyrkii myös itse iskemään syvemmälle Venäjän sotilas- että öljynjalostuskohteisiin, Nurminen sanoo.

"Trump tuntuu saaneen tarpeekseen Venäjästä"

Myös kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä arvioi MTV Uutisille, että Donald Trumpin suunnanmuutos Ukrainan suhteen tapahtuu ennen kaikkea sanojen, ei tekojen tasolla. Hän pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että Yhdysvaltain presidentti tuntuu nyt saaneensa tarpeekseen Venäjästä.

– Trump on huomannut, että Venäjä on vedättänyt häntä niin pitkään, että nyt tulee raja vastaan. Eurooppalaiset valtionjohtajat, heidän kärjessään (presidentti) Alexander Stubb, ovat jatkuvasti painottaneet näitä kysymyksiä, jotka nyt saavat Trumpin ajattelussa enemmän tilaa, Penttilä kommentoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.