Kesällä julkistetussa aloitteessa Naton jäsenmaat ostavat aseita Yhdysvalloista toimittaakseen ne Ukrainalle.
Ukraina saa HIMARS- ja Patriot-ohjuksia osana sotilasliitto Naton rahoittamaa Yhdysvaltain tukipakettia, kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyi ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan.
Toimittaja kysyi lehdistötilaisuudessa Zelenskyiltä paketin sisällöstä.
– Meille tulee ehdottomasti Patriot- ja HIMARS-ohjuksia, presidentti vastasi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Naton pääsihteeri Mark Rutte julkistivat vapaaehtoisuuteen perustuvan PURL-aloitteen (Prioritized Ukraine Requirement List) aiemmin tänä kesänä. Aloitteessa jäsenmaat ostavat aseita Yhdysvalloista toimittaakseen ne Ukrainalle.
Ainakin Kanada, Tanska, Saksa, Hollanti, Norja ja Ruotsi ovat sitoutuneet ostamaan aseita Ukrainalle aloitteen kautta.
Lähteet Trumpin hallinnosta kertoivat aiemmin tällä viikolla uutistoimisto Reutersille, että ensimmäinen hallinnon liittolaisrahoitteinen asepaketti Ukrainalle oli hyväksytty.
Yhdysvaltalainen virkamies on sanonut ukrainankieliselle Suspilnelle, että apu tuodaan Yhdysvalloista Ukrainaan Nato-liittolaisten rahoituksella, Kyiv Independent kirjoittaa.
Zelenskyin mukaan kaksi ensimmäistä lähetystä ovat kumpikin arvoltaan 500 miljoonaa dollaria. Myös Reutersille puhunut virkamieslähde vahvisti asian.
Ukrainalaispresidentti on toistuvasti pyytänyt liittolaisiltaan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä, jotta ukrainalaiset voisivat suojata kaupunkejaan Venäjän hyökkäyksiltä.