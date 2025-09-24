Trumpin puheet YK:ssa herättävät huomiota. Niitä on luonnehdittu muun muassa täyskäännökseksi hänen aikaisempiin puheisiin nähden.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina uskovansa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet mukaan lukien Krimin niemimaan.

Lisäksi Trump kertoi tukevansa ajatusta, että Nato voisi ampua alas ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita.

MTV Uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki pitää Trumpin puheita U-käännöksenä, joka voi olla Ukrainan sodan kannalta käännekohta.

– Vaikkakin tässä on ongelma, että se voi olla pelkkää puhetta ja siinä ei ole kauheasti konkretiaa, Kivimäki sanoo.

Kivimäki arvioi, että puheilla oli myös voimakas viesti Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

– Varsinkin, kun sen yhdistää vielä tähän lausuntoon, että lännen tulisi pudottaa venäläiskoneita, jotka loukkaavat ilmatilaa, Kivimäki arvioi

Hän kuitenkin arvioi, että "Venäjällä ei niellä Trumpin vastausta aivan sellaisenaan."

– Pikemminkin pelataan sellaista pitkää peliä ja katsotaan, mikä on ensi kuussa vastaus tähän samaan kysymykseen.

Monia syitä täyskäännökseen

Kivimäki arvioi, että U-käännöksen taustalla vaikuttaa useampi tekijä. Niistä yksi on Trumpin persoona.

– Hän pitää hätkäyttämisestä ja hän puhuu tilanteen mukaan toistaen sen ihmisen äänenpainoa, jonka hän on viimeksi tavannut, Kivimäki arvioi.

Kivimäki muistuttaa Trumpin tavanneen juuri Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ennen puheitaan.

Toisena syynä Trumpin täyskäännökselle voi olla viesti omille kotimarkkinoille.

– Hän haluaisi esiintyä tässä vaiheessa jämeränä, kansainvälisenä toimijana, Kivimäki lisää.

