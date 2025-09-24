Venäjän mukaan sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi radiohaastattelussa lisäksi, ettei Venäjän ja Yhdysvaltojen lähentymisestä ole ollut lähestulkoon mitään hyötyä.
Peskov arvosteli edistymistä Yhdysvaltojen kanssa vuoropuhelussa hyvin hitaaksi.
Hän sanoi Venäjän erikoisoperaation eli hyökkäyssodan jatkuvan, jotta Venäjä saavuttaa presidentti Vladimir Putinin asettamat tavoitteet myös tulevia venäläissukupolvia ajatellen.