Onko totta, että Donald Trump on nyt Ukrainan kiihkeä ystävä?

Tämä kysymys kaikui YK:n päämajan käytävillä New Yorkissa sen jälkeen, kun Trump oli yleiskokouksessa sanonut uskovansa, että Ukraina voi voittaa Venäjän siltä valtaamat alueet ja enemmänkin. MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppisen mukaan etenkin monet republikaanikonkarit toivoivat, että alkamassa olisi käänteentekevä aika yli kolme ja puoli vuotta kestäneelle Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.

Mutta, mutta. Trump kommentoi asiaa keskusteltuaan juuri sitä ennen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Ja kuten niin monta kertaa on huomattu, Trump ei varsinaisesti pidättäydy aiemmissa mielipiteissään.

– Moni muistuttaa, että Trump mukailee sitä, kenet hän on viimeksi tavannut ja odottaa kauhulla, milloin Trump puhuu Venäjän kanssa, Karppinen sanoi Kymmenen uutisissa.

Samaa takinkääntöä odotetaan kauhulla myös Ukrainassa, kertoo Harkovasta MTV:n ulkomaantoimittaja Niko Nurminen.

Mutta miten Trumpin u-käännökseen suhtautuu Venäjä? Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toisti aiempaa mantraa ja ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Ukraina ja Euroopan maat ovat syypäitä Ukrainan sodan pitkittymiseen. Lavrov tähdensi Yhdysvaltojen ulkoministerille Marco Rubiolle, ettei Venäjä voi hyväksyä Ukrainan ja joidenkin Euroopan maiden esittämiä suunnitelmia, joiden tarkoituksena on pitkittää konfliktia.

Rivien välistä Venäjästä oli kuitenkin tulkittavissa jotain uutta Trumpin linjauksesta.

– Luen hämmennystä. Reaktiosta puuttuu sen venäläinen ilkeys, jota esimerkiksi presidentti Stubb on saanut osakseen viime aikojen kannanotoistaan, MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki luonnehti.

Trumpin toisella presidenttikaudella on tapahtunut paljon – myös edestakaiseen suuntaan. Kivimäen mielestä Ukrainan suhteen nähtiin suurin muutos, sillä kauden alussa Trumpin hallinto sanoi, että alueluovutuksia tulee väistämättä.

– Kyse oli vähintään verbaalisesta u-käännöksestä Euroopan maiden rinnalle. Muuttuuko se käytännön toimiksi, Kivimäki kysyy.

Kivimäki korostaa, että Zelenskyi pyrkii nyt olemaan erityisen mieliksi Trumpille – puheissa ovat vilahdelleet niin oikeistoaktivisti Charlie Kirkin kohtalo kuin suurta huomiota Yhdysvalloissa saanut nuoren ukrainalaisnaisen surma metrossa.

– Stubb tuntui pitävän Ukrainan puolta jopa voimakkaammin kuin Zelenskyi, nimittäen Ukrainaa vapauden linnakkeeksi, Kivimäki sanoi.