Tiistaina Yhdysvaltain presidentti myös povasi Ukrainalle alueita, mutta tutkijat eivät vielä usko mielipiteen muuttuneen ratkaisevasti.

Yhdysvaltain presidentin tiistainen polveileva puhe YK:n yleiskokouksessa oli Donald Trumpille tyypillinen. Yhdysvaltain politiikkaa tuntevat asiantuntijat arvioivat keskiviikkona STT:lle, että erityisen siitä kuitenkin teki kurkotus eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindénin huomion herätti se, miten voimakkaasti Trump otti kantaa rajoittamattoman maahanmuuton potentiaalisiin ongelmiin Euroopassa.

– Koko ajan suoremmin hänen hallintonsa, ja nyt myös hän itse, pyrkii vaikuttamaan tähän politiikan lohkoon, Lindén arvioi.

Tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta näkee ulkopoliittisesti puheen edustavan linjaa, jossa Trump näkee olevansa ensisijaisesti liittolainen muiden suurvaltajohtajien kuin esimerkiksi EU-maiden kanssa. Kolehmainen näkee viitteitä globaalin koalition luomiseksi YK:n tai EU:n ohi ideologisesti samanmielisten kanssa.

– Maga-maailmassa katsellaan Euroopan suuntaan ja vallassa oleviin tai valtaan pyrkiviin oikeistopopulistisiin puolueisiin ja yritetään luoda heidän kanssaan jonkinnäköistä laajempaa yhteistyöverkostoa, Kolehmainen kuvaili.

Trumpin puheissa Yhdysvaltain talous porskuttaa, kotimaassa rikollisuus on vähentynyt ja seitsemisen kuukautta kestäneellä virkakaudellaan hän on lopettanut jo seitsemän sotaa. Risuja saivat paitsi Trumpin edeltäjä myös toimimaton vihreä siirtymä, Euroopan kyvyttömyys löytää yhteistä linjaa Venäjän vastaisiin pakotteisiin sekä YK. Ukrainan sodasta tai Gazan tilasta ei kuultu paljoa.

– Se kertoo siitä, että Trump ei pidä YK:ta sellaisena foorumina, joiden kautta näitä konflikteja tulisi yrittää ratkoa, Lindén kertoi.

Uudet avaukset suunnattu sisäpolitiikkaan?

Trump kertoi tiistaina sosiaalisen median Truth Social -alustallaan uskovansa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet tai jopa enemmän. Viestissä on viitteitä ilmapiirin muutoksesta, mutta tutkijat varoisivat vielä tekemästä johtopäätöksiä.

Trump totesi Venäjän sotineen päämäärättömästi jo kolme ja puoli vuotta, vaikka Trumpin mukaan todellisella sotilasmahdilla olisi mennyt vastaavan voittamiseen alle viikko. Trumpin puheet Venäjästä ovat kiristyneet jo jonkin aikaa.

– On mahdollista, että on tapahtunut isompikin ja pysyvämpi muutos, mutta sen varaan ei voi laskea, Lindén arvioi.

Kolehmainen näkee ulostulon jatkavan Trumpin viimeaikaista sisäpoliittista viestintää, jossa halutaan entisestään korostaa Yhdysvaltojen voitokkuutta ja suurvalta-asemaa. Trump muun muassa allekirjoitti syyskuussa presidentin määräyksen puolustusministeriön revisionistisesta brändäyksestä sotaministeriöksi.

Sosiaalisen median päivityksessään Trump puhui ensisijaisesti Naton avusta Ukrainalle ja kertoi Yhdysvaltojen jatkavan aseiden toimittamista Natolle. Lindén arvioi sisäpoliittisesti olevan epätodennäköistä, että Ukrainan tukea lisätään.

– Ennemmin hän lähtisi pakotelinjalle koko ajan pitäen huolen, että Eurooppa on siinä täysillä mukana Yhdysvaltojen rinnalla, jottei näytä siltä, että Yhdysvallat tekee enemmän kuin Eurooppa.

0:33 Trump aloitti puheensa ylistämällä itseään – "Yhdysvaltojen kultainen aika"